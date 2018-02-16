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STK temsilcileri Harran Tıp hastanesinde toplandı

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla toplantı yapan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, üniversitede yeni hizmete alınan cihazlar konusunda bilgiler verdi.Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık,...

STK temsilcileri Harran Tıp hastanesinde toplandı

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla toplantı yapan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, üniversitede yeni hizmete alınan cihazlar konusunda bilgiler verdi.Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık,...

16 Şubat 2018 Cuma 17:07
STK temsilcileri Harran Tıp hastanesinde toplandı

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla toplantı yapan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, üniversitede yeni hizmete alınan cihazlar konusunda bilgiler verdi.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş ile başhekim yardımcılarının da hazır bulunduğu, Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yeni getirilen PET/CT (kanserin ilk teşhisi) cihazını anlattı. Üniversitede yeni kurulan Nükleer Tıp Ünitesi hakkında STK temsilcilerine bilgi veren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Kanserin ilk teşhisi, yaygınlığının belirlenmesi ve doğru bir tedavi planı çıkarılması için tüm aşamaların bu cihaz ile gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Şanlıurfa’da bir ilk

Kanser teşhisi konusunda Urfa dışına sevki önleyecek olan PET/CT cihazının önemine değinen Taşaltın, “Teknolojik yenilikleri takip eden hastanemizin Nükleer Tıp Ünitesinde faaliyet gösterecek olan cihazımızla, kanserli hastaların erken tanısı yapılabilip tedavi sürecine yönelik adımlar başlatılmış olacak. PET/CT ile kanser haritası çıkarılarak bu hastalık ile etkin bir mücadele sağlanacak. Böylece bölgemizdeki hastalar başka şehirlere gitmelerine gerek kalmayacaktır. Üniversitemiz, bölgemizde örnek olma yolunda yeni teknolojileri bünyesine katmaya devam etmektedir. Şanlıurfalı hemşerilerimiz her türlü şikâyetlerinde hastanemizi tercih edebilirler” diye konuştu.

Yeni alınan PET/CT cihazıyla ilgili toplantıda STK temsilcilerini bilgilendiren Başhekim Doç. Dr. Emre Erkuş, toplantının sonunda hep birlikte Nükleer Tıp Ünitesini dolaştılar.
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