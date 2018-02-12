Siverek’te yeşillendirme çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, daha yeşil bir Siverek için yapımı devam eden Selimpınar Vadi Parkın çalışmalarını yerinde inceledi.

Şanlıurfa merkezinin yanı sıra ilçelerde yaptığı çalışmalara da devam eden Büyükşehir Belediyesi, Siverek Selimpınar Vadi Park’ın çalışmalarına da devam ediyor. 2018 yılı içerisinde yapımının tamamlanması beklenen Selimpınar Vadi Park’ı ile Siverekli vatandaşlar aileleri ile beraber güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alana kavuşmuş olacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tüm ilçelerde şehir parkları ve mesire alanları yaptı. Siverek şehir parkı ve mesire alanı 2018 yılında Siverekli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. AK Belediyeler olarak, Siverek’i yeşil alanlara kavuşturma gayreti içerisindeyiz. İçinde sosyal tesislerin, spor tesislerinin olduğu şehir parkında halkımız, aileleri ile beraber güzel vakit geçirebilecek. Tesisler çocuklarımızın, gençlerimizin spor faaliyetleri anlamında gelişimine katkıda bulunacak. Proje kapsamlı bir proje. Çalışmalar başlamış durumda. Çalışmanın üzerinde durarak projeyi el birliği ile Siverek’e kazandıracağız. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Siverek halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ayrıca 140 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Siverek Selimpınar Vadi Parkında oyun grubu, futbol ve basketbol sahası, gölet, çim amfi, seyir terasları,yürüyüş yolları, oturma birimleri ve kameriyeler yer alacak.