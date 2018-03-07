Siverek’te Çocuk istismarı konulu program yapıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son zamanlarda sıkça gündeme gelen küçük yaşta ki çocuklara cinsel istismarı konu alan program düzenlendi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan protokol ile Merkezi İstanbul’da bulunan Dünya Çocukları Derneği (DUCODER) ile Siverek merkezli Umutlu yaşam derneği (UMUT-DER) işbirliğiyle yapılan programa, konuşmacı olarak uzman psikolojik Dilan yenice ve Avukat Sureyya Kardelen Yarlı katıldı.

İki bölümde gerçekleştirilen programın ilk konuşmacısı Uzman psikolog Dilan Yenice, çocukları cinsel istismardan korumak için farkındanlık yaratmak, erken müdahale etmek, cinssel istismara uğrayan çocukların ruh hali ve ailelerin bunu nasıl anlayabileceği konuları işleyerek, katılımcıları bilgilendirdi.

Programın ikinci bölümünde Avukat Sureyye Kardelen Yarlı, bu gibi istismarların hukuki boyutunu ve ailelerin, bu konularda nerelere başvurması gerektiği hakkında sunumunu Grekleştirdi.

Program ile ilgili açıklamalarda bulunan uzman psikolog Dilan yenice; Sekiz yıldır çocuklar konusunda çalışmalar yaptığını belirterek,” Son zamanlarda cinsel istismarların çoğalması üzerine bu gibi vakıaların üzerine gitmeye başladık. Bunun ilk eğitimin İstanbul’da verdik, ikincisini Siverek’te gerçekleştirdik. Cinsel istismara baktığımızda aslında her zaman var aam sosyal medyada son zamanlarda konuşulmasıyla birlikte gündeme oturdu ve insanlarda farkındallıklar oluşmaya başladı, bunu önlemek için dernekler kuruldu. Muhafazakâr bir toplum olduğumuz için, zaman içerisinde gerçekleşen istismarların üstü örtülüyordu ama şimdi insanlarımız seslerini çıkarmaya başlamış durumda, bunu da çok olumlu buluyoruz” dedi

Avukat Sureyya Kardelen Yarlı; “ Umut Der ile Docuder işbirliğiyle yapılan bu programı gerçekleştirmemizde amacımız, çocukları cinsel istismarlardan nasıl koruyabiliriz, çocukların başlarına böyle bir şey geldiğinde yetişkinler hangi hukuki yollara başvurabilir? Bu anlamda bu gibi eğitimleri biz her yerde, ülke geneline yayılması gerektiğini ve düzenli olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bilgilendirmeler yapıldığında, hem çocuklarla, hem de yetişkinlerle birlikte çalışan kişiler bilgilenmiş olacak ve önleyici tedbirler alınacak” diye konuştu

Üç saat süren program sonrasında, konuşmacılara Umut Der başkanı Cumali Karavar tarafında konuşmacılara plaket takdim edilirken, programa AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, İlçede görev yapan rehber öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.