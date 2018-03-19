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Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 18 Mart Çanakkale zaferi çeşitli etkinliklerle kutlandı.Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik merkezinde gerçekleştirilen program,...

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 18 Mart Çanakkale zaferi çeşitli etkinliklerle kutlandı.Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik merkezinde gerçekleştirilen program,...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:47
Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 18 Mart Çanakkale zaferi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik merkezinde gerçekleştirilen program, tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda Çanakkale zaferinin anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmalar sonrasında, ilçede eğitim ve öğretim yapan çeşitli okullardan öğrenciler günün anlamına uygun şiirler, türküler okundu. Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırladıkları Çanakkale destanı adlı tiyatro gösterimi ile katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Program müzik topluluğu tarafından Çanakkale ve kahramanlık türkülerinin seslendirmesiyle son buldu.

Programa İlçe Kaymakamı Metin Demirel, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Behiç Kunaç, İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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