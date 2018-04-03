Şehrim 2023 otobüsü Şanlıurfa’da

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından Şehrim 2023 Otobüsü’nün 6. durağı Şanlıurfa oldu. Vatandaşların 2023’teki beklentilerinin yazılı olarak istenildiği otobüs 2-5 Nisan tarihleri arasında Şanlıurfa’nın farklı noktalarında vatandaşların görüşlerini alacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başkent Ankara’dan yolcu edilen Şehrim 2023 Otobüsü 5 farklı il turunun ardından Şanlıurfa’da vatandaşlarla buluştu. Şehre gelen otobüsü, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Başkan Nihat Çiftçi ve protokol üyeleri, 2023 yılından beklentilerini yazarak, otobüs önünde konulan sandığa attı. Projeyle ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, otobüsün AK Parti Genel Merkezi önünden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yolcu edildiğini belirtti. Otobüs ile vatandaşların nasıl bir şehir ve çevrede yaşamak istediklerinin sorulduğunu belirten Başkan Nihat Çiftçi, AK Partinin ortak akıl ve istişareye verdiği öneme değindi.

"Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "AK Parti Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu Şehrim 2023 çalışması ile Şanlıurfalılara farklı anlamlı sorular sorulacak. Kardeşlerim 2023 yılında Şanlıurfa’yı nasıl görmek istiyorlarsa şehir ile ilgili fikir ve düşüncelerini Genel Merkezimizin kurmuş olduğu masalarda güzel bir şekilde ifade edeceklerdir. Yapılan görüşmelerin fikir beyanlarının neticesinde Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Perşembe günü şehrimize teşrif edecek ve kurulacak çalıştay ile raporlanıp Genel Merkezimize sunulacak. Şanlıurfalılar için güzel bir fırsat zengin bir düşünce alt yapısı olan kardeşlerim fikirlerini ifade etsin burada çıkacak fikirler Yerel Yönetimler anlamında Başkanlıklarımıza sunulacak ve bizlerde bu projeleri şehrimizde uygulama fırsatı bulacağız" şeklinde konuştu.

"Partimiz yine halkının sesine kulak veriyor"

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "AK Parti 2023 otobüsü şuan Şanlıurfa’da ve bütün Büyükşehirlerde bu uygulama yapılacaktır. 2023 otobüsü şehrin kimliğini, geleceğini, tasarımları Şanlıurfa halkından sorulacak. Şanlıurfa ile ilgili fikri olan herkesi 2023 Otobüsüne bekliyoruz. AK Parti 2023 Otobüsü çok önemli bir proje. Benim şehir hakkında fikrim var ama kime ulaşacağım sorusuna en iyi cevap bu otobüs olacaktır" diye konuştu. Öte yandan Şehrim 2023 Otobüsü, 3 Nisan Salı günü Balıklıgöl platosu, 4 Nisan Çarşamba günü Karaköprü Nar Heykeli Civarı Bankalar Caddesinde, 5 Nisan Perşembe günü ise Şair Nabi Kültür Merkezi Önünde Şanlıurfalılarla buluşmasını sürdürecek. Ayrıca Şehrim 2023 otobüsünde toplanan görüşler, Perşembe günü Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın katılımı ile düzenlenecek olan şehir buluşmasında değerlendirilecek.