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Şehit Çubukçu adına kütüphane açıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatında şehadet mertebesine ulaşan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu anısına yaptırılan kütüphanenin açılış törenine...

Şehit Çubukçu adına kütüphane açıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatında şehadet mertebesine ulaşan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu anısına yaptırılan kütüphanenin açılış törenine...

16 Şubat 2018 Cuma 10:41
Şehit Çubukçu adına kütüphane açıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatında şehadet mertebesine ulaşan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu anısına yaptırılan kütüphanenin açılış törenine katıldı.

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan İlkokulunda, Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu anısına hayırseverler Şanlıurfalı işadamlarından Timur Demir ve Ali Adam tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu’nun ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını, devlet ve milletin her zaman şehitlerin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkacağını ifade eden Vali Erin, hayırseverlerin yaptığı bu çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şehidin ailesinin yaşadığı acıyı hiç kimsenin tahmin edemeyeceğini dile getiren Vali Erin, “Bu acıyı insan olarak hissetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak dinimizin kesin emri olarak onların ölü olmadığını biliyoruz. Onların ölmediğini insan aklıyla anlayabilme imkanımız yok. Ama şunu biliyoruz ki, şehidimiz cennete gitti. Mekanı cennettir. Annesine, babasına, kardeşlerine ve inşallah bizlere şefaatçi olacaktır” diye konuştu.

Hayırsever işadamları Timur Demir ve Ali Adam’a şükran plaketi takdim edilmesinden sonra, kütüphanenin açılış kurdelası şehidin ailesi ile birlikte kesildi.

Açılıştan sonra kütüphaneyi ve sınıfları gezen Vali Erin, okul öğretmenleriyle de bir toplantı yaptı.
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