Şebnem Kısaparmak, Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, Şanlıurfalı kadınlar sanatçı Şebnem Kısaparmak ile buluştu.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen Şebnem Kısaparmak konserine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Eşi Sema Çiftçi ve kadınlar katıldı.

“Kadınların el attığında başaramayacağı hiçbir konu yoktur"

Ülkemizin önemli günlerden geçtiğine söyleyen Çiftçi, "Kadın erkek, çocuk ve yaşlı demeden hep birlikte kenetlenerek birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız" dedi.

Çiftçi, "Ülke olarak önemli günler yaşıyoruz özellikle zeytin dalı operasyonu kapsamında sınırımızı terörden temizlemek için, Mehmetçiğimiz, Ordumuz, Evlatlarımız mücadele içerisindeler. Yaptığımız programda Zeytindalı operasyonunda şehit olan ve tüm şehitlerimize hitaben yapıyoruz. Askerlerimiz var olduğu sürece ve hepimiz bu topraklar için şehit düştüğümüz, gazi olduğumuz sürece bu topraklar bayrağımız, devletimiz, ülkemiz ilelebet yaşayacaktır. Anneler her konuda olduğu gibi evlatlarını vatanın birliği ver beraberliği için yetiştiriyorlar. Annelerin bağrından kopan kınalı kuzular ülkenin bekası için mücadele ediyorlar buradan tekrardan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize ise şifa diliyorum. Rabbim bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmasın ve ülke olarak her daim birlik ver beraberlik içerisinde kenetlenmişizdir ve kenetlenmeyi bu topraklarda daim kadın sağlamıştır. Bu yüzden Annelerimize bundan sonrada çok iş düşüyor. Evlatlarımızı topraklarına vatanlarına bağlı kılacak olan sizlersiniz. Kadınların el attığında başaramayacağı hiçbir konu yoktur, Nasıl ki Kurtuluş savaşında cephede savaştıysa, Nasıl ki 15 Temmuz’a el koydu evlatlarını sokağa gönderdi yine terörle olan mücadeleye el koyacak ve Allah’ın izniyle bu cennet vatanı selamete eriştirme noktasında devletinin ve milletinin yanında yer alacak ve buna vesile olacaktır. Güzel duygularımla programın en güzel şekilde geçmesini diliyor tekrar katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Bu özel günde Şanlıurfa’nın yiğit kadınları ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Şebnem Kısaparmak, Çiftçi’ye teşekkür etti.