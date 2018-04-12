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Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen bir maçlık seyircisiz oynama cezasını değerlendiren Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, tüm engellemelere rağmen şampiyon olmayı başaracaklarını söyledi.PFDK tarafından Hacettepe...

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen bir maçlık seyircisiz oynama cezasını değerlendiren Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, tüm engellemelere rağmen şampiyon olmayı başaracaklarını söyledi.PFDK tarafından Hacettepe...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:40
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen bir maçlık seyircisiz oynama cezasını değerlendiren Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, tüm engellemelere rağmen şampiyon olmayı başaracaklarını söyledi.

PFDK tarafından Hacettepe maçında taraftarlarının kötü tezahüratından dolayı Şanlıurfaspor’a bir maçlık seyircisiz oynama cezası verildi. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, verilen bu cezayı değerlendirerek, “Başka sahalarda olan olayların onda biri bizim sahada olmazken, Türkiye Futbol Federasyonu PFDK’nun kulübümüze verdiği seyircisiz oynama kararı manidardır” dedi.

Geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor’un şike ve çeşitli oyunlarla TFF 1. Lig’den düşürüldüğünü vurgulayan Yetim, “Yönetim olarak alınlarının akıyla yeniden TFF 1. Lig’e yükselmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Son haftalara girdiğimiz bugünlerde şampiyonluğun en güçlü adayı olan Şanlıurfasporumuzun bir kez daha önü kesilmek isteniyor. Tüm bu engellemelere rağmen Allah’ın izniyle kalan son 4 maçımızı kazanıp bu işi başaracağız” şeklinde konuştu.

Yetim, Pendikspor maçının ardından önümüzdeki hafta şampiyonluk yolunda Gümüşhanespor ile önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, “PFDK’nın vermiş olduğu cezadan dolayı bu maçımızı seyircisiz oynayacağız. Ben Gümüşhanespor maçında 200 Bin Şanlıurfalının GAP Arena Stadyumu çevresinde toplanarak, takımlarına büyük destek vereceğine inanıyorum. Taraftarlarımızın dışarıdan yapacağı tezahüratının stadı inleteceğini ve yine tüm engellemelere rağmen onların sayesinde galibiyete uzanarak, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj daha elde edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
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