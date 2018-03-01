Şanlıurfa’da Makey Makey Teknoloji Atölyesi kuruldu

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve “STEM Merkezi” iş birliği ile Makey Makey Teknoloji Atölyesi’ni kurdu.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi çocukları, gençleri ve yetişkinleri hiçbir ücret ödemeden ayrı ayrı konuk edeceği atölye çalışması ile hafta sonu geçirmek isteyenlerin öncelikli tercihi olacak. Her ayın ilk haftasında okul öncesi, ikinci haftasında ilkokul, üçüncü haftasında orta okul, dördüncü haftasında ise yetişkinleri konuk edecek atölye çalışmasına katılanlar, farklılıklarını keşfetme imkanı bulacaklar. Salatalık, biber, patlıcan, muz gibi sebze ve meyveleri birer müzik aletine bile dönüştürebilecekler.

Atölye çalışması her Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 14.00 ile 17.30 arasında gerçekleşecek.