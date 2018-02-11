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Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek

Eyyübiye Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında madde bağımlılığıyla mücadele ve madde bağımlılarının sosyal hayatına kazandırılması amacıyla, ‘Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır’...

Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek

Eyyübiye Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında madde bağımlılığıyla mücadele ve madde bağımlılarının sosyal hayatına kazandırılması amacıyla, ‘Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır’...

11 Şubat 2018 Pazar 13:19
Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek

Eyyübiye Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında madde bağımlılığıyla mücadele ve madde bağımlılarının sosyal hayatına kazandırılması amacıyla, ‘Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır’ çalıştayı düzenleyecek.

Eyyübiye Belediyesi tarafından madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır" çalıştayı düzenlenecek. Çalıştay 12 Şubat Pazartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında özel bir otelde yapılacak. Alanında uzman psikologlar, sosyal medya fenomenleri, sosyal hizmet uzmanları ile aktivistlerin katılacağı çalıştaya vatandaşları davet eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çalıştayın madde bağımlılığıyla mücadeledeki önemine değindi. Toplumu yakından ilgilendiren ve toplumun kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığıyla ilgili düzenlenecek çalıştay sonucu bir yol haritası belirlemek istediklerini belirten Ekinci,” Eyyübiye Belediyesi olarak toplumu ilgilendiren tüm konularda çok ciddi çalışmalarda bulunuyoruz. Özellikle sosyal yara olarak gördüğümüz madde bağımlılığı konusunda gerek yaptığımız saha çalışmaları gerekse YEDAM ile yaptığımız çalışmalarda maddeye bulaşmış gençler ve ailelerine yönelik uzman psikologlar tarafından destekler veriliyor. Herkesin hakkında bir şeyler söylediği madde bağımlılığı konusunda bir yol haritası belirlemek için böyle bir çalıştaya imza atıyoruz. Bu çalıştay sonucu ortaya çıkacak rapor doğrultusunda hep birlikte hareket edip bir sonuca varmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
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