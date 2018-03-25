Şanlıurfa’da “Hukuki boyutlarıyla Kudüs meselesi” paneli

Eyyübiye Belediyesi ve Hukukçular Derneği tarafından organize edilen “Hukuki Boyutlarıyla Kudüs Meselesi” konulu panel yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eyyübiye Belediyesi ve Hukukçular Derneği tarafından organize edilen “Hukuki Boyutlarıyla Kudüs Meselesi” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleşen panele, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Moderatörlüğünü Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin yaptığı panele konuşmacı olarak katılan, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Yasin Kayacı ile Hukukçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Adem Yıldırım, Kudüs’ün sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını, tüm Müslümanların meselesi olduğunu belirtti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin Kudüs şiirini okuduğu panelde duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, panelde Kudüs ile ilgili verilen hukuki bilgilerden faydalandı. Kudüs ile ilgili sunumunda yapıldığı programda konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İçinde bulundukları coğrafyanın bir kan gölü haline dönüştürülmeye çalışıldığını belirterek, İslam coğrafyasının olduğu her yerde sıkıntı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Panelde konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan ile Mehmet Ali Cevheri ise Kudüs’ün sadece Filistin’in meselesi değil tüm Müslümanların meselesi olduğunu belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.