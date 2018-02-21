Şanlıurfa’da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 55’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ş.’nin kullandığı 33 E 9162 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte Halil Y. ve Volkan K. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralılardan Volkan K.’nin Bozova’da polis memuru olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.