Şanlıurfa’da AK Parti İstişare Toplantısı yapıldı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca’nın katılımı ile AK Parti Şanlıurfa Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen istişare toplantısına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda büyükşehir meclis üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda il teşkilatı ve belediye başkanları ile Şanlıurfa’da gerçekleştirilen çalışmaları istişare ettiklerini ifade eden Salih Koca, “Genel Merkez yerel Yönetimler Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında meclis üyeleri ile istişare ve değerlendirme toplantıları tertip ediyoruz. 2018 yılı içerisinde de meclis üyelerimiz ile bir araya gelelim. Meclis üyelerimizin 2019 yönelik fikirlerini ve düşüncelerini alalım, varsa genel merkez olarak hem meclis üyesi teşkilat ilişkisi, meclis üyesi belediye ilişkileri ile ilçe başkanları ana kademe ilişkileri konusunda düşüncelerimizi paylaşalım ve 2019 ilerlerken yapmamız gereken çalışmalar ile ilgili fikir alış verişinde bulunalım istedik. Yerel Yönetimler AK Parti siyasetinin bir anlamda sinir uçlarıdır. Vatandaşlara ulaştıkları, vatandaş ile gece gündüz birlikte oldukları en uç mercilerdir ve Yerel Yönetimler bizim partimizin bir anlamda Lokomotifidir. Ak Parti yerel yönetimler ile bu başarıları elde etti ve inşallah aynı şekilde bu başarıları sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan tüm çalışmaların birlikte birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Değerli arkadaşlar Şanlıurfa’nın 13 ilçesine, göreve geldiğimizden bu yana arkadaşlarımız ile birlikte birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Neredeyse aylık olarak tüm ilçelerimiz gezmek suretiyle gitmiş olduğumuz tüm ilçelerde hep birlikte halkımızın derdiyle dertlendiğimizi ve AK dava yolunda, AK Belediyeler olarak güzel çalışmalara imza attık. Partimizin çatısı altında her ay kesintisiz olarak tüm gurup toplantılarına harfiyen iştirak ettiğimizi ve ayın bir haftası meclis toplantılarına tüm arkadaşlarımızın katıldığını ve arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz tüm iktisat komisyonlarında da başarılı çalışmalar ile şehrimize 13 ilçemize vizyon kattığımızı belirtmek istiyorum. Yaptığımız çalışmalar ve şehirdeki güzel gelişim yerel hamle 13 ilçesinin çehresinin değişimi altında güzel birlik ve beraberlik yatıyor. Bu kuvveti başta genel başkanımızdan daha sonra yerel yönetimlerimizden, genel merkezimiz ile birlikte bakanımız ve milletvekillerimizden alarak her gün halkın içinde olan her gün sokakta vatandaşlarımız ile hem hal olan bir kadro ile inşallah bugün yerel yönetimler istişare toplantısını Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımızın Başkanlığında gerçekleştirmiş olacağız. Tüm seçimlerde yoğun bir dönem geçirdik, tüm seçimlerde de teşkilatlarımızın girebileceği tüm ana hatları birlikte oluşturduk. Her kapı Belediyemizin yapmış olduğu gerek engelli vatandaşlara yönelik, gerek gençlere yönelik, gerek kadınlara yönelik, gerekse de yaşlılara yönelik ve sahanın tüm alanında bu çalışmalar yapıldığı için tüm kapılar Allah şükürler olsun hem kırsalda hem merkezde açılmış oldu” dedi.

Görüş alış verişinde bulunmak üzere böyle bir toplantı tertip ettiklerini dile getiren Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “Genel Merkezimizin talimatları üzerine Genel Başkan Yardımcımız Salih Koca Şanlıurfa’mıza teşrif ettiler. Görüş alış verişinde bulunmak ve bazı hususları burada belirtmek üzere böyle bir toplantıyı uygun gördüler” şeklinde konuştu.

Yapılan istişare toplantısının ardından AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi protokol defterini imzalayan Koca, daha sonra Başkanlık makamına geçerek Başkan Çiftçi’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.