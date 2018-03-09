Şanlıurfa’ da Çardaklıkaya bulvarı asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Çardaklıkaya bulvarı asfaltı yapıldı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna alternatif açılan Batıkent Mahallesindeki Çardaklıkaya Bulvarı, Diyarbakır istikametinden gelen araçları GAP Bulvarı ile buluşturarak oradan çevreyoluyla Eyyübiye ve Haliliyeye bağlayacak.

“Büyükşehir ile büyük hizmetler gördük”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Karaköprü ve diğer ilçelerde yürüttüğü hizmetler sayesinde modern kentlere dönüştüklerini ifade eden Batıkent Mahalle Muhtarı Şükrü Çay, “Büyükşehir yapmış olduğu hizmetler sayesinde geniş ve büyük bulvarlara kavuştuk. Altyapı sorunlarımız bitti. Bunun yanı sıra TEDAŞ ve Telekom ile yaşadığımız sıkıntılar vardı. Onları da Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin öncülüğünde çözdük. Aydınlatma direklerimiz takıldı. Başkanımıza ne zaman ulaşmak istesek hemen ulaşıyoruz. Sorunlarımızın çözümü konusunda bize yardımcı oluyor” diye konuştu.