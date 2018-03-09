Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.237
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2852
EURO
4.6962

Şanlıurfa’ da Çardaklıkaya bulvarı asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Çardaklıkaya bulvarı asfaltı yapıldı.Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna alternatif açılan Batıkent Mahallesindeki Çardaklıkaya Bulvarı, Diyarbakır istikametinden gelen...

Şanlıurfa’ da Çardaklıkaya bulvarı asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Çardaklıkaya bulvarı asfaltı yapıldı.Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna alternatif açılan Batıkent Mahallesindeki Çardaklıkaya Bulvarı, Diyarbakır istikametinden gelen...

09 Mart 2018 Cuma 15:38
Şanlıurfa’ da Çardaklıkaya bulvarı asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Çardaklıkaya bulvarı asfaltı yapıldı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayoluna alternatif açılan Batıkent Mahallesindeki Çardaklıkaya Bulvarı, Diyarbakır istikametinden gelen araçları GAP Bulvarı ile buluşturarak oradan çevreyoluyla Eyyübiye ve Haliliyeye bağlayacak.

“Büyükşehir ile büyük hizmetler gördük”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Karaköprü ve diğer ilçelerde yürüttüğü hizmetler sayesinde modern kentlere dönüştüklerini ifade eden Batıkent Mahalle Muhtarı Şükrü Çay, “Büyükşehir yapmış olduğu hizmetler sayesinde geniş ve büyük bulvarlara kavuştuk. Altyapı sorunlarımız bitti. Bunun yanı sıra TEDAŞ ve Telekom ile yaşadığımız sıkıntılar vardı. Onları da Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin öncülüğünde çözdük. Aydınlatma direklerimiz takıldı. Başkanımıza ne zaman ulaşmak istesek hemen ulaşıyoruz. Sorunlarımızın çözümü konusunda bize yardımcı oluyor” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şebnem Kısaparmak, Şanlıurfalılarla buluştu
Şebnem Kısaparmak, Şanlıurfalılarla buluştu
Eğitimde Anne-Kız El Ele buluşmaları sürüyor
Eğitimde Anne-Kız El Ele buluşmaları sürüyor
HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak
HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim