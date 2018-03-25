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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 2017-2018 Süper Amatör Liginde gurubunda Şampiyon oldu.2017-2018 sezonunda iyi bir oyun sergileyerek ligde birinci olan Büyükşehir Belediyesi Amatör Futbol Takımı, gurubunda şampiyon olurken bir üst lig olan...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 2017-2018 Süper Amatör Liginde gurubunda Şampiyon oldu.2017-2018 sezonunda iyi bir oyun sergileyerek ligde birinci olan Büyükşehir Belediyesi Amatör Futbol Takımı, gurubunda şampiyon olurken bir üst lig olan...

25 Mart 2018 Pazar 17:46
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 2017-2018 Süper Amatör Liginde gurubunda Şampiyon oldu.

2017-2018 sezonunda iyi bir oyun sergileyerek ligde birinci olan Büyükşehir Belediyesi Amatör Futbol Takımı, gurubunda şampiyon olurken bir üst lig olan Bal Ligine çıkmak için baraj müsabakalarına çıkmaya da hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Yenice Spor Tesislerinde düzenlenen Şampiyonluk kutlama programına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şanlıurfaspor eski Başkanı Kemal Saraçoğlu ve çok sayıda spor sever katıldı.

Şanlıurfa’yı ulusal düzeyde sporcuların yetiştirildiği bir şehir yapacağız"

Şampiyon olan takımı kutlayarak kupasını veren Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini verdiğini ifade etti.

Şanlıurfa’yı spor şehri yapmak için büyük bir çalışma içinde olduklarını belirten Nihat Çiftçi," Spora ne kadar yatırım yaparsak yapalım Şanlıurfa’ya yerel ve ulusal anlamda ödüller, birincilikler gelmeye devam ediyor. Buda ne kadar doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor. Öncelikle takımımızı kutluyorum. Ve her zaman onların yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şehirlerin sahipleri orada yaşayan gençlerdir. Bizlerde bu bilinç ile gençlerimizi spora, kültüre ve eğitime yönlendiriyoruz. Gerek voleybol, yüzme, futbol, judo, tekwando ve bir çok alanda desteklediğimiz sporcular bir bir dereceler ile geliyorlar. Amatör Spor Kulüpleri olarak Şanlıurfa’da faaliyet gösteren 80 takıma da destek veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerimiz bilsinler ki bizler Şanlıurfa’yı spor şehri ulusal bazda sporcuların yetiştiği bir şehir haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza her zaman yanlarımızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Bünyemizde bulunan 80 takımıza ki bu sadece futbol değil sporun her branşındaki takımlarımıza her alanda destek olmaya devam ediyorlar. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ve Şanlıurfaspor eski Başkanı Kemal Saraçoğlu’da, "Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi’ye spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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