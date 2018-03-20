Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme takımından başarı

Sporun farklı branşlarında gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme alanında Şanlıurfalı gençlerin aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa genelinde açtığı kapalı, açık ve seyyar havuzlar ile vatandaşlar güvenle yüzmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler gözetiminde açtığı kurslarla geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan yüzme takımı ile Türkiye su sporları turnuvalarına katılan Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da düzenlenen bölge yarı final şampiyonasına katılarak derece elde etti. Büyükşehir Belediye yüzme takımını Büyükşehir Belediyesi kapalı yüzme salonunda ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kelebek sitili 50 metre yüzme branşında Bölge üçüncüsü olan Recep Tayyip Karasaç’ı ve takım arkadaşlarını tebrik etti. Burada, belediye olarak gençlere ve spora yaptığı yatırımları anlatan Çiftçi, gençlerin başarılı olarak Şanlıurfa’yı temsil etmesinden gurur duyduğunu ifade etti. Sportif faaliyetlere yönelik çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Çiftçi, milli takıma sporcu yetiştirecek seviyeye geldiklerini belirtti. Çiftçi açıklamasının devamında, “Havuzlarımızda yüzmeye gelen kardeşlerimizi eğitmen hocalar tarafından gerekli teknik bilgiyi aldıktan sonra yarışmalara hazır hala getiriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Spor Kulübü bünyesinde yüzme kategorisinde yarışmalar yapılıyor ve artık bölgede derece elde edecek duruma geldik, Milli takıma seçilen yüzücülerimiz olmaya başladı. Hangi alanda çalışırsak hangi alanda hizmet verirsek Şanlıurfalı kardeşlerimiz güzel bir şekilde kabiliyetini göstererek yeteneklerini sergiliyor. Bizimde gençlerimizi başarılı olduğu branşlara yönlendirmenin doğru olduğunu gösteriyor" diye konuştu.