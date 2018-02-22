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Sağlıklı anne ve sağlık bebek için eğitimler devam ediyor

Ceylanpınar’da sağlıklı anne ve sağlıklı bebekler için hazırlanan proje kapsamında anne adaylarına sağlık eğitimi verilmeye devam ediyor.Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon Birimi ve Toplum Sağlık...

Sağlıklı anne ve sağlık bebek için eğitimler devam ediyor

Ceylanpınar’da sağlıklı anne ve sağlıklı bebekler için hazırlanan proje kapsamında anne adaylarına sağlık eğitimi verilmeye devam ediyor.Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon Birimi ve Toplum Sağlık...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:16
Sağlıklı anne ve sağlık bebek için eğitimler devam ediyor

Ceylanpınar’da sağlıklı anne ve sağlıklı bebekler için hazırlanan proje kapsamında anne adaylarına sağlık eğitimi verilmeye devam ediyor.

Ceylanpınar Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Koordinasyon Birimi ve Toplum Sağlık Merkezi tarafından “Bebeğim yolda, Hoş Geldin Minik Hemşehrim” projesi kapsamında anne adaylarına sağlık eğitimi veriliyor. Eğitimlerinin ilki Yenişehir Mahallesi Kültür evinde yapılırken, eğitim programının ikincisinin Bahçelievler Kültür Evinde gerçekleştirildi.

Toplum Sağlık Merkezi doktorlarından Nuri Emer, Ebe Emine Şahbaz ve Psikolog Uzman Dr. Şemsettin Aydin öncülüğünde verilen eğitimlerde anne ve bebek bağlığı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldığı öğrenildi.
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