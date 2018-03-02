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Özyavuz’dan Şanlıurfa’nın turizm projesine destek

Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Cumhuriyeti IPA Mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ‘Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesinin çalışmaları devam ediyor.Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesinin çalışmaları devam...

Özyavuz’dan Şanlıurfa’nın turizm projesine destek

Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Cumhuriyeti IPA Mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ‘Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesinin çalışmaları devam ediyor.Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesinin çalışmaları devam...

02 Mart 2018 Cuma 14:46
Özyavuz’dan Şanlıurfa’nın turizm projesine destek

Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Cumhuriyeti IPA Mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ‘Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesinin çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesinin çalışmaları devam ediyor. Projenin yürütücüsü Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan bir heyet, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Özyavuz, medeniyetler şehri Şanlıurfa’nın yurt içi ve dışında tanıtılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Şanlıurfa’nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Özyavuz, bu açıdan projeye önem verdiklerine dikkat çekti.

Kamu-özel sektör ortaklığında etkili bir turizm destinasyon ve yönetişim modeli uygulayarak, Şanlıurfa’nın bölgesel rekabetçiliğinin geliştirilmesini hedefleyen ‘Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’ planlandığı şekilde sürdürülüyor. Çalışmalar doğrultusunda valilik, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere turizmin yoğun olduğu ilçeler ile sektör temsilcilerinin hissedar oldukları Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi kurulmuştu. Bu kapsamda belirlenen modelin tanıtılması ve hisse oranlarının belirlenmesi amacıyla Yatırım Destek (YDO) Uzmanı Eyyüp Bulut, Proje teknik ekip heyetinden turizm uzmanı Don Taylor ve yönetişim uzmanı Mehmet Uncu, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’la bir araya geldi.

Uzman heyet, projede gelinen son aşama konusunda Özyavuz’a bilgi verdi. Karşılıklı görüş alış-verişinin gerçekleştiği görüşmede Özyavuz, Şanlıurfa’nın turizm pastasından hak ettiği payı alması gerektiğine işaret etti. Özyavuz, ‘Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’nden beklenen sonuçların alınmasında her türlü katkıyı vereceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, ’2023 Türkiye Turizm Stratejisi’ ve 10’uncu Kalkınma Planı Politikaları hedeflerine yönelik olarak hazırlanan ’Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor’ projesinin tanıtımı Mayıs 2017’de Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleşmişti.
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