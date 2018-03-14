Özyavuz’dan hastane inşaatını engelleyenlere tepki

Şanlıurfa’nın Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yıllardır surlar içinde tıkanmış olan ilçenin uzun uğraşlar sonucu “korumalı imara açılmasıyla” rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

İmarın açılmasıyla ilçenin en çok ihtiyaç duyduğu 150 yataklı hastanenin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tespit ettiği bölgede yapılmasına karar verildiğini müjdeleyen Özyavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Harran’ın batı sınırı 10 kilometre, doğu sınırı ise 60 kilometredir. Bu nedenle ilçenin doğusunda bulunan mülkiyeti Maliye Bakanlığı’na ait 504 ada 1 nolu parsel hazine arazisi 25.12.2017 tarih 12632 nolu Harran Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiştir” dedi.

İş makineleri saldırıya uğradı

Sağlık Bakanlığının tahsisi yapılan arazi üzerinde 150 yataklı hastanenin yapılması için ihale ettiği firmanın jeoloji sondaj çalışması yaparken, iş makinelerinin hazine arazisini işgal eden kişiler tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğradığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, olaya güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini hatırlattı.

Hastane 85 bin kişiye hizmet verecek

Saldırıyı yapan şahısların yıllardır hazine arazisini işgal ettiğini dile getiren Özyavuz, “Devletin arazisine zamanında onlarca kaçak bina yapan bu kişiler herhangi bir kiralama yapmamış ve bedel ödememişlerdir. İlçemizin 85 bin nüfusuna hizmet verecek olan 150 yataklı devlet hastanesinin birkaç kişinin menfaati için engellenmek istenmektedir. Hastanemizin çalışması devam etmekte ve inşallah halkımızın hizmetine sunulacaktır” diye konuştu.