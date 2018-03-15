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Öztop Ailesi’nden Atilla’ya ziyaret

Viranşehir köklü ailelerinden olan Öztop Ailesi, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yi ziyaret etti.Ziyaret sırasında Atilla’ya üzerinde Türk bayrağı olan plaket hediye edildi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya...

Öztop Ailesi’nden Atilla’ya ziyaret

Viranşehir köklü ailelerinden olan Öztop Ailesi, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yi ziyaret etti.Ziyaret sırasında Atilla’ya üzerinde Türk bayrağı olan plaket hediye edildi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya...

15 Mart 2018 Perşembe 18:07
Öztop Ailesi’nden Atilla’ya ziyaret

Viranşehir köklü ailelerinden olan Öztop Ailesi, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Atilla’ya üzerinde Türk bayrağı olan plaket hediye edildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya ziyaretler devam ediyor. Son olarak ise Viranşehir’in köklü ailelerinden ve kanaat önderlerinden olan Öztop Ailesi’ne mensup Nezir Öztop ile oğlu Hadi Öztop Menderes Atilla’ya nezaket ziyaretine bulundu.

Ziyaret sırasında ise, Öztop Ailesi tarafından Atilla’ya başarılı çalışmalarından dolayı üzerinden Türk bayrağı olan plaket takdim edildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Öztop Ailesi’nin her zaman vatanının ve milletinin yanında yer aldığını ifade etti. Atilla, "Gurur duyduğumuz Öztop ailesi bugün bizleri ziyaret etti. Bizlere şanlı bayrağımızın üzerinde olduğu değerli bir hediye verdiler, bunun içinde ayrıca teşekkür ederim. Öztop Ailesi zaten yıllardan beri bu vatan, bu bayrak uğruna şehit vermiş olan bir ailedir. Bu vatan ve bu bayrak uğruna mücadele eden bir ailedir. Aynı zamanda sürekli devletinin ve milletinin yanında yer almış olan bir ailedir. Bu dik duruşlarından dolayı, vatanseverliklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kanaat önderi Nezir Öztop ile oğlu Hadi Öztop ise Başkan Atilla’ya samimiyeti ve nezaketi için teşekkür etti.
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