Otizimli insanlar için etkinlik düzenlendi

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Şanlıurfa’da bir dizi programlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, otizmli insanlar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehir genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek, otizimli vatandaşları da bu hastalık hakkında bilgilendirdi. Düzenlenen programa katılan otizm hastaları ve yakınlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Eşi Sema Çiftçi, Vali Yardımcısı ve Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal ve Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Çiftçi, Engelsiz bir yaşam için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimiz için yaptığımız Engelli Koordinasyon Merkezi onların gittiği bir yer değil hayatı öğrendikleri bir ev niteliğindedir" dedi. Konuşmasında Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, fark ettiğimizi ve farkındalığın frakında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Otizmli bireylerin toplum içerisinde yaşamlarını güzel bir şekilde sürdürebilmeleri için Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak elimizden geleni yapıyor her türlü şartlarda yanınızda olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Bizim için önemli olan her gün bu farkındalığın bilincinde olabilmemiz. Temsili bir gün olması o bireylerin fark edildiği anlamına gelmiyor bizler bir arada yaşıyor ve dolayısıyla bu kardeşlerimizin her zaman yanında olmalı ve her zaman sorunlarına duyarlı olmalıyız. Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezimiz tüm çalışanları ile her zaman otizmli bireylerin yanındadır. Sizler her zaman mutlu olan Büyükşehir Belediyemizin tüm yöneticileri yanınızda ve sizi destekliyor” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ise, “2 Nisan Otizm Farkındalık Gününü kutluyorum. Toplumsal düzeyde haklarınızın bilinmesi ve anlaşılması noktasında bugünün bu önemli konuya vesile olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkürden ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen programın ardından otizm hastaları ve yakınları ile kortej yürüyüşü yapan Çiftçi ve gelen konuklar ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Engeli Koordinasyon merkezinde Otistik bireyler için gerçekleştirilen tekerlekli sandalye dağıtım programına geçti.

Burada önceden belirlenen 31 otizm hastasına tekerlekli sandalye veren Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.