Öğrenciler medeniyetler şehri Harran’da tarihle buluştu

TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri tarihiyle adını duyuran Harran ile doğasıyla görsel bir güzellik olan Atatürk Ormanını gezdi.

Öğrencilerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştiren TED Şanlıurfa Koleji, öğrencilerini ilmin başladığı tarihi ilçe Harran ve Atatürk Ormanına götürerek bir gezi düzenlendi. Organizasyonda tarihi ve çevreyi doyasıya yaşayan öğrenciler, “Doğal çevre mi, yapay çevre mi” konulu münazara yarışması ile keyifli bir gün geçirdi.

Yaklaşık 4 bin yıldan beri adı değişmeden günümüze kadar gelen Harran’da ünlü alimlerin yetiştiği dünyanın ilk üniversitesi kalıntılarını, 150-200 yılı aşkındır kullanılan ve dünyada bir benzeri olmayan kubbeli Harran Evlerini, Harran Kalesini, Bazda Mağaralarını ziyaret eden öğrenciler, ilkbaharda yeşilin bütün tonlarının hakim olduğu doğal ortamda yaptıkları piknikle unutamayacakları bir gün yaşadı.