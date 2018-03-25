Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052

Öğrenciler medeniyetler şehri Harran’da tarihle buluştu

TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri tarihiyle adını duyuran Harran ile doğasıyla görsel bir güzellik olan Atatürk Ormanını gezdi.Öğrencilerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştiren...

Öğrenciler medeniyetler şehri Harran’da tarihle buluştu

TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri tarihiyle adını duyuran Harran ile doğasıyla görsel bir güzellik olan Atatürk Ormanını gezdi.Öğrencilerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştiren...

25 Mart 2018 Pazar 11:06
Öğrenciler medeniyetler şehri Harran’da tarihle buluştu

TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri tarihiyle adını duyuran Harran ile doğasıyla görsel bir güzellik olan Atatürk Ormanını gezdi.

Öğrencilerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştiren TED Şanlıurfa Koleji, öğrencilerini ilmin başladığı tarihi ilçe Harran ve Atatürk Ormanına götürerek bir gezi düzenlendi. Organizasyonda tarihi ve çevreyi doyasıya yaşayan öğrenciler, “Doğal çevre mi, yapay çevre mi” konulu münazara yarışması ile keyifli bir gün geçirdi.

Yaklaşık 4 bin yıldan beri adı değişmeden günümüze kadar gelen Harran’da ünlü alimlerin yetiştiği dünyanın ilk üniversitesi kalıntılarını, 150-200 yılı aşkındır kullanılan ve dünyada bir benzeri olmayan kubbeli Harran Evlerini, Harran Kalesini, Bazda Mağaralarını ziyaret eden öğrenciler, ilkbaharda yeşilin bütün tonlarının hakim olduğu doğal ortamda yaptıkları piknikle unutamayacakları bir gün yaşadı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akçakale’de gençler için okçuluk kursu açıldı
Akçakale’de gençler için okçuluk kursu açıldı
Siverek’te Görme Engellilere Bilgisayar Kursu
Siverek’te Görme Engellilere Bilgisayar Kursu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme takımından başarı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme takımından başarı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim