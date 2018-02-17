Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ceylanpınar’da bir dizi temaslarda bulundu.

Sabah saatlerinde ilçeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe ile birlikte, ilk olarak AK Parti ilçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Yapılan kongrenin ardından seçilen ilçe Başkanı Halid Şimşek’i tebrik eden Çiftçi, burada partililerle bir süre sohbet etti.

Buradaki ziyaretinin ardından 1.Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret eden Çiftçi ve Atilla, burada sınırda 24 saat nöbet tutan kahraman askerlerimiz sayesinde huzur ve güven içerisinde olduklarını ifade etti.

Buradan İlçe Jandarma Komutanlığına geçen heyet daha sonra 15 Temmuz Şehitler Konferans salonunda düzenlenen “Kariyer Günleri” toplantısına katıldı. Toplantıda İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe başta olmak üzere protokol üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşta hazır bulundu.

İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ziyaretinin ardından ilçede bir restoranda düzenlenen Muhtarlar ve STK’ların katıldığı toplantıda Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi birer konuşma yaptılar.

Menderes Atilla, “Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte ilçede birçok yere ziyaretlerde bulunduk, kendisine iletilen sorunlarla ilgili çözümü için çaba sarf edeceğini belirtti. Kendisine belirttiğiniz talepleri mümkün mertebe karşılanacağını ümit ediyorum. Büyükşehir’e geçilmesinin ardından sistem yeni yeni oturmasına rağmen Şanlıurfa genelinde büyük bir değişim ve gelişim olduğunu görüyoruz. Talep ve sorunlarla ilgili sabırlı olmamız gerekiyor. Gerek şahsım Büyükşehir Belediye Başkanım ve personelinin arzu ve isteği kısa sürede bu sorunların giderilmesidir. Ancak her şey bir anda olmuyor” dedi.

Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe ise, “Büyükşehir Belediye Başkanı bizlerin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için ilçemize geldiler kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Son olarak söz alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir olunmasıyla birlikte tüm sorunların bir anda çözüleceği algısının yanlış olduğunu, sistem ve uygulamalarda farkılıklara bağlı olarak sorunların çözümünü zamanda yaydıklarını ifade etti.

Kafalardaki biz talebi iletmezsek çözülmez mantığının da yanlış olduğunu söyleyen Çiftçi, hiçbir talep gelmese bile biz en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.

İlçe merkezi ve kırsalda yürütülen yol ve diğer çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Nihat Çiftçi, ilçede uzun bir süredir ciddi sorun olan Eski PTT ve Gazi Caddesinin çalışmalarının da 15-20 gün içerisinde başlayacağının müjdesini verdi.

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan Katı Atık Çöp Aktarım İstasyonu sorusunu Nihat Çiftçi’ye yönelten Emekliler Derneği Ceylanpınar Şube Başkanı İbrahim Aldırmaz’a verdiği cevapta, söz konusu sorunu basından takip ettiğini çöp aktarım istasyonunun çok kısa bir sürede üzerinin kapatılarak yeşillendirme çalışması yapacaklarını ve projeye uygun bir hale getirileceğinin sözünü verdi.

İlçede yapılamayan otogar, hayvan ve buğday pazarı gibi hizmetlerin arazi olmadığı için yapılamadığı konusunda da açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için arazi sıkıntısı olduğunu, TİGEM’den projeler için yer tahsis edilmesi için taleplerini yenileceklerini belirtti.

İlçe Müftülüğü ziyaretinin ardından prestij cadde çalışmalarını inceleyen Nihat Çiftçi, şehir içi ulaşımın Büyük şehre geçmesi ilgili yaptığı açılış ve basın açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı.