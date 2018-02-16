Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.987
DOLAR
3.7434
STERLİN
5.2606
EURO
4.6593
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

Malezyalı işadamı Albukhary Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Malezyalı İşadamı Albukhary Vakfı Başkanı Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary’yi makamında kabul etti.Malezya’nın en zengin işadamı unvanına sahip olan, Albukhary Vakfı Başkanı Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary,...

Malezyalı işadamı Albukhary Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Malezyalı İşadamı Albukhary Vakfı Başkanı Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary’yi makamında kabul etti.Malezya’nın en zengin işadamı unvanına sahip olan, Albukhary Vakfı Başkanı Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary,...

16 Şubat 2018 Cuma 17:06
Malezyalı işadamı Albukhary Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Malezyalı İşadamı Albukhary Vakfı Başkanı Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary’yi makamında kabul etti.

Malezya’nın en zengin işadamı unvanına sahip olan, Albukhary Vakfı Başkanı Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary, ailesi ile birlikte Şanlıurfa’ya geldi. Albukhary, yapımına destek sağladıkları camiyi gördükten sonra, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Albukhary, kabulünden dolayı Vali Erin’e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise, hayır hizmeti denince tüm İslam aleminde adından söz edilen Albukhary Vakfı başkanı Seyyid Muhtar Albukhary’yi Şanlıurfa’da görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaret, Vali Erin’in Albukhary’ye bazı hediyeler takdim etmesinin ardından sona erdi.

Şanlıurfa’da geçen ay hizmete giren Mevlana Celaleddin-i Rumi Camii ve külliyesinin yapımına büyük maddi destekler sağlayan, Şanlıurfa’nın uluslararası tanıtımında önemli bir yer tutacak çok kapsamlı İngilizce bir yayının hazırlanmasına sponsor olan Albukhary Vakfı, dünyanın çeşitli ülkelerinde hayır hizmetlerinde bulunuyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk demokratlar birliği üyelerinden büyükşehir belediyesine ziyaret
Türk demokratlar birliği üyelerinden büyükşehir belediyesine ziyaret
Borcunun ödemeyenlerin elektriği kesilmeye başlandı
Borcunun ödemeyenlerin elektriği kesilmeye başlandı
STK temsilcileri Harran Tıp hastanesinde toplandı
STK temsilcileri Harran Tıp hastanesinde toplandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim