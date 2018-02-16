Malezyalı işadamı Albukhary Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Malezyalı İşadamı Albukhary Vakfı Başkanı Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary’yi makamında kabul etti.

Malezya’nın en zengin işadamı unvanına sahip olan, Albukhary Vakfı Başkanı Tan Sri Syed Mukhtar Albukhary, ailesi ile birlikte Şanlıurfa’ya geldi. Albukhary, yapımına destek sağladıkları camiyi gördükten sonra, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Albukhary, kabulünden dolayı Vali Erin’e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise, hayır hizmeti denince tüm İslam aleminde adından söz edilen Albukhary Vakfı başkanı Seyyid Muhtar Albukhary’yi Şanlıurfa’da görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaret, Vali Erin’in Albukhary’ye bazı hediyeler takdim etmesinin ardından sona erdi.

Şanlıurfa’da geçen ay hizmete giren Mevlana Celaleddin-i Rumi Camii ve külliyesinin yapımına büyük maddi destekler sağlayan, Şanlıurfa’nın uluslararası tanıtımında önemli bir yer tutacak çok kapsamlı İngilizce bir yayının hazırlanmasına sponsor olan Albukhary Vakfı, dünyanın çeşitli ülkelerinde hayır hizmetlerinde bulunuyor.