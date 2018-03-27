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Kırsal Mahalle öğrencileri berber ortamında tıraş oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karakoyun ilkokul Müdür ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan ve kırsal mahallelerinde berber bulunmayan öğrencilere saç tıraşı yaptırdı.Taşıma sistemiyle...

Kırsal Mahalle öğrencileri berber ortamında tıraş oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karakoyun ilkokul Müdür ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan ve kırsal mahallelerinde berber bulunmayan öğrencilere saç tıraşı yaptırdı.Taşıma sistemiyle...

27 Mart 2018 Salı 16:38
Kırsal Mahalle öğrencileri berber ortamında tıraş oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karakoyun ilkokul Müdür ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında maddi durumu iyi olmayan ve kırsal mahallelerinde berber bulunmayan öğrencilere saç tıraşı yaptırdı.

Taşıma sistemiyle eğitim ve öğretim yapan okul öğrencileri, ilk kez berber ortamında, ayna karşısında tıraş olmanın keyfini yaşadı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Mehmet Usluer, "Bugün Karakoyun ilkokulunda sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir kuaför arkadaşımızı okulumuza davet ettik, sağ olsun oda bizi kırmayıp, okulumuza geldi, çocuklarlarımıza bir takım saç bakım ve kesimi ile ilgili çalışmalar yaptı, kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımızı bir nebzede olsa sevindirebildiysek, ne mutlu bize” dedi

Hayatlarında ilk defa koltukta oturup, tıraş olmanın keyfini yaşayan öğrenciler, müdür ve öğretmenlerine teşekkür etti.
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