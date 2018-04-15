Kardeş ülkelerden anlamlı ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Zeytin Dalı operasyonuna destek vermek üzere Bosna Hersek, Mekadonya, Hırvatistan ve Kosova’dan gelen milletvekilleri ile iş adamlarını ağırladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Zeytin Dalı Operasyonuna destek vermek üzere Türkiye’ye gelen Bosna Hersek, Mekadonya, Hırvatistan ve Kosovalı milletvekilleri ile iş adamlarını Şanlıurfa’da kabul etti. Hamarat Eller Çarşısında milletvekilleri ve iş adamları ile yemekte buluşan Başkan Nihat Çiftçi, Türkiye’nin bölge barışı için girişimlerine devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını da buluşmada sözlerine ekleyen Çiftçi, “12 bin yıllık Şanlıurfa’mız da böylesine güzel dostları ağırladığımız için mutluyuz. Bilindiği gibi Türkiye terör örgütleri ve bölge açısından tehdit oluşturacak unsurları hem kendi sınırlarından temizlemek hem de bölge barışını tekrardan dizayn etmek için tüm dünyanın takdir ettiği bir şekilde yol alıyor. Bu kapsamda da dostlarımızın bizlere destek verdiğini görmek ve onların yanımızda olduğu bilmek bizlere bu yolda ışık veriyor. Tekrardan şehrimize gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Bosna Hersekli vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü

Ülkesinin başkenti olan Saraybosna’nın kardeş şehri Şanlıurfa’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve tüm Saraybosnalıların Şanlıurfalılara selamları olduğunu belirten Bosna Hersek Milletvekili Turska Ambasada u Sarajevu ise, “Kardeş ülke Türkiye’nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bizler de takdir ediyoruz. Kendisi aynı zamanda dünya lideridir. Sayın Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin attığı adımlarla bizler de gurur duyuyoruz. Bugün Şanlıurfa’da olmaktan da mutluyuz. Bizleri ağırlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bosna Hersek, Mekadonya, Hırvatistan ve Kosovalı milletvekilleri ile iş adamlarından oluşan heyet, Şanlıurfa gezisine Harran ve tarihi yerlerle devam edecek.