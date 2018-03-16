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Karadenizli gazeteciler Şanlıurfa’yı gezdi

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde yapılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Basın mensupları gönül elçisi” projesi kapsamında çeşitli ilerden bir araya gelen gazeteciler Şanlıurfa’ya gelerek tarihi ve turistik...

Karadenizli gazeteciler Şanlıurfa’yı gezdi

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde yapılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Basın mensupları gönül elçisi” projesi kapsamında çeşitli ilerden bir araya gelen gazeteciler Şanlıurfa’ya gelerek tarihi ve turistik...

16 Mart 2018 Cuma 18:28
Karadenizli gazeteciler Şanlıurfa’yı gezdi

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde yapılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Basın mensupları gönül elçisi” projesi kapsamında çeşitli ilerden bir araya gelen gazeteciler Şanlıurfa’ya gelerek tarihi ve turistik yerleri gezdi.

İçişiler Bakanlığı tarafından desteklenen “Basın mensupları gönül elçisi” projesi kapsamında, Karadeniz Bölgesinin çeşitli ilerinden bir araya gelen gazeteciler Şanlıurfa’ya geldi. Proje ile gazetecilerin farklı bölgelerdeki şehirlerin kültürel, tarihi ve turistik yerlerini gezerek görmeleri ve bu illerde çalışan gazetecilerle kaynaşması sağlanıyor. Proje kapsamında, Şanlıurfa’ya gelen gazeteciler, Balıklıgöl, Halfeti, Göbeklitepe gibi tarihi ve turistik yerleri gezme imkanı buldu. Gezi programında Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret eden gazeteciler, burada cemiyet Başkanı Tahir Gülebak tarafından karşılandı. Böyle organizasyonların gazetecilerin kaynaşması açısından önemli olduğunu belirten Gülebak konuşmasında, “Ülkemizin içinde bulunduğu durum biz gazetecilere ağır sorumluluklar yüklüyor. Bir şeyi bilmemiz gerekir, inançlar da etnik köken de ayrıştırıcı bir işleve sahip olamaz. Anadolu toprakları bin yıldır her etnik kökene, inanca, mezhebe ve meşrebe kucak açmış, onları beslemiş, nesilden nesile aktarmıştır” diyerek kardeşlik mesajları verdi.

Gazeteciler, Şanlıurfa programının ardından Diyarbakır, Mardin ve Tunceli illerini de gezecek.
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