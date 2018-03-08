Kadınlar kendi gününde hünerlerini sergiledi

Şanlıurfa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın destek merkezilerinde eğitim gören kursiyerler, yapmış olduğu el işi göz nuru eserlerini açılışı yapılan sergide bir hafta boyunca sergileyecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan tarihi Barutçu Hanı’nda 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Kentteki çeşitli kadın destek merkezilerinde eğitim gören kursiyerler, yapmış olduğu el işi göz nuru eserlerini açılışı yapılan sergide bir hafta boyunca sergileyecek. 330 kursiyerin yaklaşık bir yıl sürede oluşturduğu, dikiş nakış, filografi, hat sanatı, yağlı boya gibi çeşitli el işi eserlerinin sergisinin açılışını, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile kadın kursiyerler ile vatandaşlar katıldı. Kadın kursiyerler açılışı yapılan sergide hem ürünlerini tanıttı, hem de yeni ürünlerini yapmaya devam etti.

Açılışı yapılan sergide konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, kadınların iş ve siyaset dünyasında daha da güçlü hale geldiğini aktardı.

Kadın kursiyerler ise 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kendileri için gerçekleştirilen etkinlikten dolayı yetkililere teşekkür etti. Kursiyerler, bir hafta açık kalacak olan sergiye tüm vatandaşları davet etti.