Hülya Koçyiğit ve Özlem Yıldız Şanlıurfa’ya geliyor

Moda, müzik, edebiyat, sahne ve sinema dünyasından ünlü isimlerini ziyaretçileriyle buluşturan Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Dünya Kadınlar Gününde Türk sinemasının tanınan isimlerinden Hülya Koçyiğit ile program sunucusu Özlem Yıldız’ı konuk edecek.

Yeşilçam’ın Berlin Altın Ayı Ödülü sahibi olan, bir çok filmi değişik ülkelerde yayınlanan Hülya Koçyiğit ve sabah programı sunucusu Özlem Yıldız, 11 Mart Pazar günü saat 15.00’de Şanlıurfa Piazza AVM’de sevenleriyle buluşacak.

Sinema kariyeri boyunca aldığı 17 ulusal ve uluslararası ödülle Türkiye’yi temsil eden Hülya Koçyiğit ile sabah programı sunucusu Özlem Yıldız’ın sevenlerinin, onlarla sohbet etmekle kalmayıp birlikte fotoğraf çektirme fırsatı da bulabilecekleri belirtildi.