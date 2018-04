HRÜ’de mobil uygulama geliştiriciliği eğitimi düzenlendi

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Mobil Uygulama Geliştiriciliği” eğitiminin sertifika töreni yapıldı.

Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen sertifika törenine, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Dekanı Murat Kısa, HARÜSEM Müdürü Doç.Dr. Celal Ağan, GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı Ekonomik Kalkınma Gelişimcilik Genel koordinatörü Dr. Nusret Mutlu, UNDP Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sosyal İstikrar Güçlendirmesi Proje Yöneticisi Arif Mert Öztürk, eğiticiler ve öğrenciler katıldı.

Android kodlama dilini öğrendiler

Harran Üniversitesi ev sahipliğinde ve insani amaçlarla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir inovasyon kuruluşu olan Re Coded ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde sunulan mobil uygulama geliştirme eğitimi sona erdi. 28 Suriyeli ve Türk öğrenciye yedi ay süresince verilen eğitimin sonunda gençler, android kodlama dilini öğrendi, kod yazdı ve mobil uygulamalar geliştirdi. Uzaktan eğitim portalı Udacity ve Google tarafından tasarlanan Android Temel Bilgileri Eğitimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirildi. Ekim ayından bu yana devam eden İngilizce dilinde verilen eğitimlere katılan 17-30 yaş aralığındaki toplam 28 Suriyeli ve yerel halktan genç, şirketlerden alınan pratik ihtiyaç taleplerine yönelik mobil uygulamalar geliştirdi, teorik bilgilerini uygulamalı derslerle zenginleştirdi. Kodlama eğitimi sonunda altı mobil uygulama geliştirildi. Bunlar, “Mültecinin Ötesinde” (Beyond Refugee), “Re Coded”, “E-Bursum”, “Kapgel Dükkanı” ve “ESP Kelime Hazinesi” (ESP Vocabulary), “Beni Yolda Tut” (Keep Me On Track). Bu uygulamalardan “Mültecinin Ötesinde”, mültecilerle ilgili doğru terminolojiyle doğru bilgilere ulaşılması amaçlanmaktadır.

Mobil Uygulama Geliştiriciliği sertifika töreninde öğrencilere seslenen, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, kodlama eğitiminin çok kritik bir süreç olduğunu belirterek, “Bizim zamanımızda bilgisayarlarda kareye benzer disketler vardı. Biz sadece fotoğraflarımızı atardık. Sonradan farklı disketler çıktı. Günden güne gelişti, bugünkü noktaya geldi. Burada öğrendiğiniz yazılım programları çok önemlidir. Geliştirdikçe hayata uygularsınız ve çeşitli sorular sorarak kendinize bilgi sağlarsınız. Unutmamalıyız ki herkes bilgisayar kullanabilir ama kullanılan programların yazılımını yapamaz. Bunu başarabilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

İzleyicilere geliştirilen uygulamaların anlatılması ile devam eden program, sertifikaların dağıtılmasından sonra çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.