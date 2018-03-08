HRÜ’de Kadınlar Günü paneli yapıldı

Harran Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir panel düzenlendi.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Müftülüğü, KADEM, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paneli yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele, İl Müftüsü İhsan Açıkgöz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, KADEM İl Temsilcisi Vildan Polat, Üniversite Genel Sekreteri Abdülhalim Dündar, dekanlar, dekan yardımcıları ve öğrencilerin katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan program, Doç. Dr. Hüseyin Akpınar ve ekibinin “Musikimizde Kadın” adlı dinletisiyle devam etti.

Kadın çocuğun birinci öğretmenidir

Programın açılışında söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezini açtıklarını belirtti. Kadınlarla ilgili çalışmalarının önünü açan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltına teşekkür eden Prof. Dr. Akpunar, “Terbiye edici olarak kadın çok bilinmeyen ama medeniyet inşasında, kültür kurgulamada aileden başlayan akademik hayata kadar çok ciddi bir etkisi olduğunu biz pedegoglar olarak biliyoruz. Kadın çocuğun zihninde ilk kayıtların oluşmasında, sonraki algıların yönlendirilmesinde en etkili ve birinci öğretmendir” dedi.

Kadınları sadece 8 Martta değil yılın 365 günü hatırlayalım diyerek sözlerine başlayan İl Müftüsü İhsan Açık, “Rabbim İnşallah 365 gün kadını hatırlamayı ve kadınla ilgili sorunları çözmeyi bize nasip eder. Kadınlara en çok değeri Rabbimiz verir, Rabbimizden daha çok değer verecek hiç bir varlık yoktur. Rabbimiz bizi önce annelerimizin karnına hayata başlatmış daha sonra kucağına ve sonra da kalbe giriyoruz annemiz bizi büyük bir sevgiyle seviyor. bu nedenle hiçbir zaman kadınların kalbinden çıkmamayı Allah bize nasip etsin” şeklinde konuştu.

Kadın öncelikle annedir

KADEM İl Temsilcisi Vilden Polat ise, toplumda kadının hep şiddet ile ezilen yönleriyle var olduğunu söylemek yerine bu toplumda güçlü kadınların olduğunu ve bu kadınların bugün rol model olduğunu görebildiklerini belirterek, “Her şeyden önce kadın annedir iş kadını da olsa bir yerlere de gelse önceliği annedir. Anne olmanın vasfını kaybetmeden öz değerlerimizi hiçbir zaman yitirmeden toplumda bulacağınız yere bilerek yürürsek hiç hayatında siyasetle karar mekanizmalarında kadın her zaman kendini ispat eder bunu hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Fatma Çakmak moderatörlüğü yapılan panelde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar “Hz. Peygamber Döneminde Kadınlar”, Diyanet İşleri Başkanlığından Dr. Fatma Bayraktar Karahan “İz Bırakan Kadın Örnekliğinde Müslüman Kadın Şahsiyeti” , Şanlıurfa Başören Köyü Öğretmeni Aysel Ösüz “Başarılı Bir Öğretmenin Öyküsü” konularda bilgi verdi.