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HRÜ’de hazırlanan Bizim Şehrin Divaneleri kısa filmi finalist oldu

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Film Atölyesince hazırlanan “Bizim Şehrin Divaneleri” kısa filmi, uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.Yönetmenliğini Ahmet Yoğurt adlı öğrencinin yaptığı, “Bizim...

HRÜ’de hazırlanan Bizim Şehrin Divaneleri kısa filmi finalist oldu

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Film Atölyesince hazırlanan “Bizim Şehrin Divaneleri” kısa filmi, uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.Yönetmenliğini Ahmet Yoğurt adlı öğrencinin yaptığı, “Bizim...

16 Mart 2018 Cuma 16:38
HRÜ’de hazırlanan Bizim Şehrin Divaneleri kısa filmi finalist oldu

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Film Atölyesince hazırlanan “Bizim Şehrin Divaneleri” kısa filmi, uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

Yönetmenliğini Ahmet Yoğurt adlı öğrencinin yaptığı, “Bizim Şehrin Divaneleri” isimli belgesel çalışması 10. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Dalında finalist oldu. Geçmişten günümüze “Deli mi Veli mi ” adlı çalışma da halk arasında özel bir yeri olan, zihinsel engelli bireylerin toplumsal yapı içindeki yerine ışık tutmayı amaçlayan belgesel çalışması jüriden tam not aldı. Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğrencilerinin bu başarısı, kendilerini memnun ettiğini söyleyerek, uluslararası düzeyde yapılan bu yarışmaların, Harran Üniversitesinin tanıtılmasına ve öğrencilerin gelişimine önemli katkılarının olduğunu belirtti. Aynı zamanda başarının kazanılmasında emeği geçen, belgesel filminin yönetmenliğini yapan Ahmet Yoğurt‘u tebrik ederek okul yönetimi olarak her alanda öğrencilere destek olacaklarını belirtti.
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