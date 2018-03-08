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HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi (HARÜSEM) tarafından Eğitim Fakültesi akademisyenlerine, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik entegrasyonunu hedefleyen...

HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi (HARÜSEM) tarafından Eğitim Fakültesi akademisyenlerine, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik entegrasyonunu hedefleyen...

08 Mart 2018 Perşembe 17:23
HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi (HARÜSEM) tarafından Eğitim Fakültesi akademisyenlerine, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM konusunda seminer verildi.

Geleceğin eğitimcilerini yetiştiren Eğitim Fakültesi öğretim elamanlarına, Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşan STEM semineri verilerek dünya ile rekabet edebilen, sorgulayan bir nesil ve toplum yetiştirebilmek için yapılması gerekenler konuşuldu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Anfi Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında Abdülkadir Karahan İlkokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Göçen bir sunum yaptı. Sunumda STEM’i tanıtan Göçen, “İlk defa 2001 yılında The National Science Foundation yöneticisi Judith A. Ramaley tarafından bir eğitim terimi olarak ortaya konulan STEM, bireylerin günlük yaşamında karşılaştığı problemleri daha kolay çözmesini ve problemle ilgili daha kapsamlı değerlendirmeler yapmasını sağlamaya yarayan bir eğitimdir. STEM eğitimleri içerisinde yer alan proje tabanlı öğrenme, sorgulama tabanlı öğrenme, STEM aktiviteleri, tasarım aktiviteleri, takım çalışması, drama, programlama ve STEM ders planı hazırlama atölyeleri yer almaktadır” dedi.

HARÜSEM Müdürü Doç. Dr. Celal Ağan ise konuşmasında, dünya ile rekabette artık geç kalınan 3. ve 4. endüstri devrimlerinin pas geçilerek direk 5. endüstri devrimine göre eğitim sistemimizin şekillenmesi gerektiğini ve STEM’in de 5. endüstri devriminin alt yapısını oluşturduğunu ifade etti. Milli Eğitimin STEM ile yetiştirdiği yeni nesiller için Harran Üniversitesinin de eş zamanlı olarak eğitmen yetiştirmesi zorunluluğuna, aksi takdirde Harran Üniversitesi mezunu öğretmenlerin çok yakın bir gelecekte yeni sistemde yetişmiş öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamama ve iş bulamama riskiyle karşılaşacağına değinen Doç. Dr. Celal Ağan, son olarak “Harran Üniversitesi olarak değişen dünya koşullarına, STEM ve yeni eğitim sistemine duyarsız kalamayız. STEM destekli eğitim sistemiyle ezberci ve kalıplaşmış sistem yerine, araştıran, sorgulayan, sorguladıklarını pratiğe dönüştüren ve çağı yakalayan öğrenciler yetişecek” diye konuştu.

Sunumu yapan STEM eğitmeni Ahmet Göçen’e ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bürhan Akpunar’a teşekkür eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Üniversite olarak öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için tüm imkanları seferber ediyoruz. Eğitim Fakültemizin çağın gereklerini yerine getiren ve hayata daha önde başlayan mezunlar vererek Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Bilgilendirme toplantısı soru cevap kısmıyla son buldu.
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