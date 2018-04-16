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Harranlı kadınların el emeği ürünleri Milano’da sergilenecek

Harran Kaymakamlığı’nın destekleriyle yürütülen Aile Destek Merkezi’nin ürünleri İtalya Milano Tasarım Haftası’nda sergilenecek.Mezopotamya kültürü ve estetiğini bugüne tercüme eden bir tasarım koleksiyonu olan “Atlas”, Milano...

Harranlı kadınların el emeği ürünleri Milano’da sergilenecek

Harran Kaymakamlığı’nın destekleriyle yürütülen Aile Destek Merkezi’nin ürünleri İtalya Milano Tasarım Haftası’nda sergilenecek.Mezopotamya kültürü ve estetiğini bugüne tercüme eden bir tasarım koleksiyonu olan “Atlas”, Milano...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:31
Harranlı kadınların el emeği ürünleri Milano’da sergilenecek

Harran Kaymakamlığı’nın destekleriyle yürütülen Aile Destek Merkezi’nin ürünleri İtalya Milano Tasarım Haftası’nda sergilenecek.

Mezopotamya kültürü ve estetiğini bugüne tercüme eden bir tasarım koleksiyonu olan “Atlas”, Milano Tasarım Haftası’nda Casa platform‘da 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında görücüye çıkacak. Kadınların sosyal yaşamda yer almalarını sağlamak, toplumsal dönüşümü ve kalkınmayı hedefleyen proje Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik tarafından yönetiliyor. Global tasarım tartışmasını sosyal farkındalık ve sürdürülebilir tasarım ekonomisi ile entegre etmek amacıyla Dilek Öztürk ve Bilgen Coşkun küratörlüğünde geliştirilen “Atlas”, Harran Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ile hayata geçiyor. Atlas, Harranlı ve Suriyeli mülteci kadınların, Aile Destek Merkezi’nde yer alan ahşap, keçe, seramik ve dokuma atölyelerinde aktif yer alarak ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını destekleyen bir model sunuyor.

Projenin ana referansları

Harran ve Mezopotamya kültürü etrafındaki, geçmişi 8 bin yıla dayanan çok katmanlı medeniyetler projenin ana referansları olarak ele alınıyor. Proje çerçevesini kolektif bir şekilde oluşturmak için farklı alanlardaki profesyonel kişileri bir araya getiren demokratik bir yaklaşım üzerine kurulan Atlas Tasarım Koleksiyonu, proje sürecine aktif katkı sağlamak için akademisyenler, arkeoloji alanından uzmanlar ve farklı alanlardaki girişimcilerden oluşan bir komisyon oluşturuldu.

Komisyonda, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Veli Şafak Uysal, Arkeolog ve Harran Kazı Alanı Başkanı, Prof. Dr. Mehmet Önal ve Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği kurucusu Cevahir Asuman Yazmacı yer alıyor.
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