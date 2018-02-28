Harran’da jimnastik salonu açıldı

Şanlıurfa’nın açık hava müzesini andıran tarihi ve turistik ilçesi Harran’da Belediye ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu işbirliğinde jimnastik salonu hizmete açıldı.

Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan bireylerin ücretsiz olarak faydalanacağı ve her türlü spor aletlerinin yer aldığı salonun açılışı Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve kalabalık bir vatandaş grubunun katılımıyla gerçekleşti. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Çelik, ilçeye kazandırılan jimnastik salonunun önemine dikkati çekerek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ise sporun insan yaşamındaki önemine değinerek, “Spor çocuk ve gençlerimiz için en faydalı uğraştır. Jimnastik ise spor branşlarının altyapısını oluşturur. Jimnastik, küçük yaşlarda koordinasyon ve denge özelliklerini kazandırabilmek ve ileri ki yaşlarda diğer spor branşlarının altyapısını oluşturabilmek açısından önemlidir. Bu nedenle ilçemizde önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz salonu halkımıza kazandırmayı istedik” dedi.

Özyavuz, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, buradan en iyi şekilde faydalanılmasını istedi. Özyavuz, ücretsiz hizmet verecek salonun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.