Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118951
ALTIN
161.193
DOLAR
3.8020
STERLİN
5.2413
EURO
4.6403

Harran’da jimnastik salonu açıldı

Şanlıurfa’nın açık hava müzesini andıran tarihi ve turistik ilçesi Harran’da Belediye ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu işbirliğinde jimnastik salonu hizmete açıldı.Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan bireylerin ücretsiz olarak...

Harran’da jimnastik salonu açıldı

Şanlıurfa’nın açık hava müzesini andıran tarihi ve turistik ilçesi Harran’da Belediye ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu işbirliğinde jimnastik salonu hizmete açıldı.Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan bireylerin ücretsiz olarak...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:01
Harran’da jimnastik salonu açıldı

Şanlıurfa’nın açık hava müzesini andıran tarihi ve turistik ilçesi Harran’da Belediye ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu işbirliğinde jimnastik salonu hizmete açıldı.

Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan bireylerin ücretsiz olarak faydalanacağı ve her türlü spor aletlerinin yer aldığı salonun açılışı Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve kalabalık bir vatandaş grubunun katılımıyla gerçekleşti. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Çelik, ilçeye kazandırılan jimnastik salonunun önemine dikkati çekerek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ise sporun insan yaşamındaki önemine değinerek, “Spor çocuk ve gençlerimiz için en faydalı uğraştır. Jimnastik ise spor branşlarının altyapısını oluşturur. Jimnastik, küçük yaşlarda koordinasyon ve denge özelliklerini kazandırabilmek ve ileri ki yaşlarda diğer spor branşlarının altyapısını oluşturabilmek açısından önemlidir. Bu nedenle ilçemizde önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz salonu halkımıza kazandırmayı istedik” dedi.

Özyavuz, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, buradan en iyi şekilde faydalanılmasını istedi. Özyavuz, ücretsiz hizmet verecek salonun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nihat Çiftçi, "Borcun %50’sini ödedik"
Nihat Çiftçi, "Borcun %50’sini ödedik"
AK Parti Şanlıurfa’da eski başkanla devam dedi
AK Parti Şanlıurfa’da eski başkanla devam dedi
Şanlıurfalı kadınlardan Kudüs’teki zülme tepki
Şanlıurfalı kadınlardan Kudüs’teki zülme tepki

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim