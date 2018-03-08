Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116567
ALTIN
162.085
DOLAR
3.8150
STERLİN
5.2899
EURO
4.7122

Harran Üniversitesinde 8 yeni bölüm

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl 13 olan bölüm sayısını 21’e çıkardı.Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, bu yıl Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Odyometri,...

Harran Üniversitesinde 8 yeni bölüm

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl 13 olan bölüm sayısını 21’e çıkardı.Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, bu yıl Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Odyometri,...

08 Mart 2018 Perşembe 13:45
Harran Üniversitesinde 8 yeni bölüm

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl 13 olan bölüm sayısını 21’e çıkardı.

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, bu yıl Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Odyometri, Optisyenlik (İÖ), Ortopedik Protez Ortez ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümleri açıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Sağlık alanında topluma ve bölgenin koşullarına uygun nitelikte ve sayıda personel yetiştirilmesi sağlık hizmetlerinde başarının ön koşuludur. Yetiştirilen bu insan gücüne iyi bir eğitim ve uygulama imkanı sunan yüksekokulumuz, alanında yetkin ve nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektedir. Sağlık alanındaki programlara çok yoğun ilgi gösterildiğinden dolayı özel üniversiteler yüksek ücretler karşılığında bu alana öğrenci çekebilmek amacıyla her yıl yeni program açma yarışına girmektedir. Şanlıurfa’dan da özel üniversitelere ciddi anlamda öğrenci akışı olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek adına 8 yeni bölüm açtık” dedi.

Önümüzdeki yıllarda yapacakları çalışmalarla eğitim kalitesini artırarak ülkemizde Sağlık Hizmetleri alanında ilk 5 meslek yüksekokulu içerisine girmeyi hedeflediklerini açıklayan SHMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu ise bu konuda kendilerine destek olan Rektör Taşaltın’a ve emeği geçen hocalara teşekkür ederek, bu yıl üniversiteye girecek olan öğrencileri, detaylı bilgi almaları için yüksekokula davet etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimde Anne-Kız El Ele buluşmaları sürüyor
Eğitimde Anne-Kız El Ele buluşmaları sürüyor
HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak
HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak
Yılmaztekin’den Dünya Kadınlar Gününü Mesajı
Yılmaztekin’den Dünya Kadınlar Gününü Mesajı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim