Harran Üniversitesinde 8 yeni bölüm

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl 13 olan bölüm sayısını 21’e çıkardı.

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, bu yıl Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Odyometri, Optisyenlik (İÖ), Ortopedik Protez Ortez ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümleri açıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Sağlık alanında topluma ve bölgenin koşullarına uygun nitelikte ve sayıda personel yetiştirilmesi sağlık hizmetlerinde başarının ön koşuludur. Yetiştirilen bu insan gücüne iyi bir eğitim ve uygulama imkanı sunan yüksekokulumuz, alanında yetkin ve nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektedir. Sağlık alanındaki programlara çok yoğun ilgi gösterildiğinden dolayı özel üniversiteler yüksek ücretler karşılığında bu alana öğrenci çekebilmek amacıyla her yıl yeni program açma yarışına girmektedir. Şanlıurfa’dan da özel üniversitelere ciddi anlamda öğrenci akışı olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek adına 8 yeni bölüm açtık” dedi.

Önümüzdeki yıllarda yapacakları çalışmalarla eğitim kalitesini artırarak ülkemizde Sağlık Hizmetleri alanında ilk 5 meslek yüksekokulu içerisine girmeyi hedeflediklerini açıklayan SHMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu ise bu konuda kendilerine destek olan Rektör Taşaltın’a ve emeği geçen hocalara teşekkür ederek, bu yıl üniversiteye girecek olan öğrencileri, detaylı bilgi almaları için yüksekokula davet etti.