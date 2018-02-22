Harran, Mehmetçik için seferber oldu

Harran’da Zeytindalı Harekatına katılan Mehmetçikler için toplanan yardım malzemeleri dualar eşliğinde Afrin’e gönderildi.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kaymakamlık ve Belediye tarafından, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatını başarıyla yürüten Mehmetçik için yardım kampanyası düzenledi.

Harran halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyonda toplanan soğuğa dayanıklı termal özellikli kışlık giyim ve kuşam malzemelerin yüklendiği kamyon 15 Temmuz Meydanı önünden düzenlenen törende tekbirler eşliğinde uğurlandı. Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleriyle çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Afrin’deki operasyona katılan Mehmetçik için dua edildi. Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Türk milletinin gurur kaynağı Mehmetçik için her türlü özveride bulunmaya hazır olduklarını vurguladı.

“Desteklerimiz sürücek”

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik’e her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Kaymakamlık ile ortaklaşa düzenledikleri yardım kampanyasına ilçedeki vatandaşların ciddi katkı sunduklarına dikkat çeken Özyavuz, daha önce de belediye çalışanlarının bu kapsamda Mehmetçik Vakfına nakdi yardımda bulunduğunu hatırlattı. İlçe sakinlerine teşekkür eden Özyavuz, “Allah devletimize milletimize ve ordumuza zeval vermesin" şeklinde konuştu.