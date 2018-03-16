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Haliliye’de yeni sokaklar açıldı

Haliliye Belediyesi, ilçedeki trafik ağını genişletmek için yürüttüğü yeni yol açma çalışmaları kapsamında Sırrın Mahallesinde 3 ayrı sokak için çalışmalarını devam ettiriyor.Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe...

Haliliye’de yeni sokaklar açıldı

Haliliye Belediyesi, ilçedeki trafik ağını genişletmek için yürüttüğü yeni yol açma çalışmaları kapsamında Sırrın Mahallesinde 3 ayrı sokak için çalışmalarını devam ettiriyor.Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe...

16 Mart 2018 Cuma 16:40
Haliliye’de yeni sokaklar açıldı

Haliliye Belediyesi, ilçedeki trafik ağını genişletmek için yürüttüğü yeni yol açma çalışmaları kapsamında Sırrın Mahallesinde 3 ayrı sokak için çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda Sırrın Mahallesinde çalışmalarına devam ediyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyonla Sırrın Mahallesi 607, 609 ve 613 sokaklarda yeni yol açma çalışması yürüten ekipler, çalışmalarını kısa sürede bitirerek yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor. Ayrıca, ekipler yürüttüğü yol açma çalışmalarında kırmızı kot uygulamasını dikkate alıyor.

Yol açma çalışmalarıyla birlikte alternatif yolların arttığını ifade eden mahalle sakinleri, çalışmalarından dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi.
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