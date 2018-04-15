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Haliliye’de Şehitleri Anma gecesi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, 14 Nisan Şehitleri Anma Haftası kapsamında Şanlıurfa Şehitlerini Anma Gecesi düzenledi. Şehit yakınlarının da katıldığı gecede konuşan Başkan vekili Mahmut Saatçi, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin...

Haliliye’de Şehitleri Anma gecesi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, 14 Nisan Şehitleri Anma Haftası kapsamında Şanlıurfa Şehitlerini Anma Gecesi düzenledi. Şehit yakınlarının da katıldığı gecede konuşan Başkan vekili Mahmut Saatçi, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin...

15 Nisan 2018 Pazar 13:20
Haliliye’de Şehitleri Anma gecesi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, 14 Nisan Şehitleri Anma Haftası kapsamında Şanlıurfa Şehitlerini Anma Gecesi düzenledi. Şehit yakınlarının da katıldığı gecede konuşan Başkan vekili Mahmut Saatçi, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman için yanlarındayız” dedi.

Haliliye Belediyesi ve Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu İl Temsilciliği işbirliği ile Şanlıurfa Şehitlerini Anma Gecesi düzenlendi. Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleşen gece, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gecenin açılışında konuşan Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu İl Temsilcisi Yusuf Mirza Temel, desteklerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, Haliliye Belediyesinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğuna vurgu yaparak, belediyenin 2017 yılında 180 şehit ailesini uçakla günü birlik Çanakkale’ye götürdüğünü hatırlatıp, bunun Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizdi.

Gecede son olarak konuşan Haliliye Belediye Başkan vekili Mahmut Saatçi, belediye olarak her zaman için şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan vekili Saatçi, şehitlerin isimlerini yaşatmak için de Haliliye’de parklara, şehit isimlerini verdiklerini kaydetti. Şehitlik makamının önemine de vurgu yapan Saatçi, şehit ailelerine Cenab-ı Haktan sabrı cemil diledi.

Konuşmaların tamamlanmasıyla program sinevizyon gösterimi, şehit yoklaması, şehit ailelerine hediye taktimi ve şehit ailelerinin konuşmalarının ardından sona erdi.

Geceye Haliliye Belediye Başkan vekili Mahmut Saatçi, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyesi İsmail Güneş, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu İl Temsilcisi Yusuf Mirza Temel, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.
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