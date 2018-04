Haliliye’de halk günü toplantısı yapıldı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, nisan ayı halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Haliliye Belediyesi tarafından her ayın ilk cuma günü gerçekleştirilen halk günü toplantısı kapsamında nisan ayının toplantısı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, bire bir görüşme imkanı buldukları Demirkol’a istek, öneri ve teşekkürlerini ileterek, iletilerine yanıt buldu. Haliliye Belediyesi ek hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen halk günü toplantısına, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, başkan yardımcıları Aysel Göncü, Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ ve birim müdürleri katıldı.

Demirkol, vatandaşlardan gelen ve Haliliye Belediyesinin hizmet sahasına giren taleplerin çözümü için toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat verdi. Belediyenin hizmet alanına girmeyen talepler ise ilgili müdürlerce kaydedilip ilgili kurumlara iletilecek.

2014 yılından bugüne devam eden halk günü uygulamasının devam edeceğini vurgulayan Demirkol, açıklamasında, “Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımız 2014 yılından bu tarafa her ayın ilk Cuma günü öğleden sonrasında Halk Günü Toplantılarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızla sahadaki incelemelerimizde, gezilerimizde zaten bir araya geliyoruz ama herhangi bir şekilde karşılaşmadığımız veya karşılaşmamızdan sonra talebi oluşan vatandaşlarımızla, her ayın ilk Cuma günü tüm müdürlerimizin katılımıyla ucu açık olmak üzere Halk Günü Toplantımızda görüşüyoruz. Bugün de, 2018 yılı Nisan ayı Halk Günü Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarını, taleplerini, yapmış olduğumuz bir hizmet varsa o hizmet dolayısıyla teşekkürlerini iletmektedirler. Bire bir, her vatandaşımızla görüşmekteyim. Bu yöndeki çalışmamız devam edecektir” diye konuştu.