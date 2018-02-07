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Haliliye Voleybol Takımından play-off yolunda önemli galibiyet

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi 21’inci haftasında Haliliye Belediye Spor, lig lideri olan Tokat Belediye Spor Plevne takımını 3-2 mağlup ederek, play-off yolunda önemli bir galibiyet kazandı.Haliliye Belediye Spor, Türkiye Voleybol Erkekler...

Haliliye Voleybol Takımından play-off yolunda önemli galibiyet

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi 21’inci haftasında Haliliye Belediye Spor, lig lideri olan Tokat Belediye Spor Plevne takımını 3-2 mağlup ederek, play-off yolunda önemli bir galibiyet kazandı.Haliliye Belediye Spor, Türkiye Voleybol Erkekler...

07 Şubat 2018 Çarşamba 19:40
Haliliye Voleybol Takımından play-off yolunda önemli galibiyet

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi 21’inci haftasında Haliliye Belediye Spor, lig lideri olan Tokat Belediye Spor Plevne takımını 3-2 mağlup ederek, play-off yolunda önemli bir galibiyet kazandı.

Haliliye Belediye Spor, Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi 21’inci haftasında Tokat Belediye Spor Plevne takımını konuk etti. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Spor Salonundaki mücadelede 22- 25 ilk seti kaybeden Haliliye ekibi, 25- 20 ve 25- 16’lık galibiyetlerle 2-1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin baskılarına karşılık veremeyerek 15-25’lik mağlubiyet alan Haliliye ekibi, beşinci sette 19-17’lik sonuçla salondan 3-2’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Haliliye Belediye Spor Voleybol takımı, play-off yolunda aldığı bu önemli galibiyetle puanını 40’a yükseltti.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi 22’nci haftasında Haliliye Belediye Spor, 11 Şubat 2018 Pazar günü Ordu deplasmanında Akkuş Belediye Spora konuk olacak.
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