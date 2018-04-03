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Haliliye Belediyesinden haşere ve sinekle etkin mücadele

Haliliye Belediyesi, geçen yaz aylarından itibaren ara vermeden devam ettirdiği ilaçlama çalışmaları kapsamında haşere ve sinekle etkin mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, haşere ve sineklerin üreme ve yaşam alanı olan tüm bölgelerde çalışmalarını,...

Haliliye Belediyesinden haşere ve sinekle etkin mücadele

Haliliye Belediyesi, geçen yaz aylarından itibaren ara vermeden devam ettirdiği ilaçlama çalışmaları kapsamında haşere ve sinekle etkin mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, haşere ve sineklerin üreme ve yaşam alanı olan tüm bölgelerde çalışmalarını,...

03 Nisan 2018 Salı 12:15
Haliliye Belediyesinden haşere ve sinekle etkin mücadele

Haliliye Belediyesi, geçen yaz aylarından itibaren ara vermeden devam ettirdiği ilaçlama çalışmaları kapsamında haşere ve sinekle etkin mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, haşere ve sineklerin üreme ve yaşam alanı olan tüm bölgelerde çalışmalarını, titizlikle yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, ilçede haşere ve sinek popülasyonunu gelişmesini önlemek amacıyla geçen yaz aylarından itibaren çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 15 araç ve 30 personelden oluşan ekip, haşere ve sineklerin üreme ve yaşam alanı olan rogarlar, dereler, kullanılmayan su depoları, çöp konteynerleri ve su giderleri ile benzeri alanlarda çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor. Ekipler, çalışmalarını program dahilinde tüm mahallelerde periyodik olarak yürütüyor.

Yabancı otlarla mücadele

İlaçlama birimi ekipleri, haşere ve sinekle mücadele çalışmaları kapsamında bahar aylarının gelmesiyle ortaya çıkan yabancı otlarla ilgili de çalışma başlattı. Ekipler, boş arazilerde çıkan yabancı otların temizlenmesi için de ilaçlama çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. İnsan sağlığına zararı olmayan Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve Dünya Sağlık Örgütünün de tanıdığı ilaçların kullanıldığı mücadelede, vatandaşların haşere ve sinekten oluşan rahatsızlıkları yaşamaması hedefleniyor.
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