Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, kırsalda çalışmaları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, cumartesi günü mesaisini Diphisar, Kalecik ve Yenice kırsal Mahallelerindeki çalışmaları inceleyerek geçirdi. Mahalle sakinlerinin taleplerini alan Demirkol, tamamlanan çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri ilk ağızdan dinleyen Fevzi Demirkol, hafta içi merkez mahallelerde yürüttüğü gezilerini, hafta sonu kırsalda devam ettirdi. Demirkol, cumartesi günü mesaisinde ilk olarak Diphisar kırsal Mahallesini ziyaret etti. Burada mahalle sakinleri tarafından karşılanan Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Demirkol’un ikinci durağı ise Kalecik kırsal Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Ahmet Ataş ve Mahalle sakinleriyle kısa süre önce tamamlanan yol çalışmaları yerinde inceleyen Demirkol, tamamlanan çalışmalarla ilgili beraberindeki teknik ekipten bilgi aldı.

Fevzi Demirkol’un son durağı ise Yenice kırsal Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Mehmet Subaşı tarafından karşılanan Demirkol, Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kilitli beton parke döşenerek tamamlanan mahalle içi yolları inceledi. Kırsal mahallelerdeki ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Demirkol, “Kırsal mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yol çalışmalarını yerinde inceleme imkanı bulduk. Çeşitli mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmaktadır. Yenice Mahallemizi ziyaret ettik. Burada biten yol çalışmalarımızı birlikte inceledik” şeklinde konuştu.

Yenice Mahallesi Muhtarı Mehmet Subaşı da, “Allah razı olsun. Bölge halkı olarak hepimiz kendisinden razıyız. Verilen hizmetler zaten göz önünde ve görülüyor. Bir eksiğimiz yoktur. Başkanımız, sürekli yapılan hizmetleri yerinde inceliyor. Belediyenin hizmetlerinde bir eksiğimiz yok” ifadelerini kullandı.