Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.573
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2796
EURO
4.6829

Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, kırsalda çalışmaları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, cumartesi günü mesaisini Diphisar, Kalecik ve Yenice kırsal Mahallelerindeki çalışmaları inceleyerek geçirdi. Mahalle sakinlerinin taleplerini alan Demirkol, tamamlanan çalışmalarla ilgili teknik ekipten...

Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, kırsalda çalışmaları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, cumartesi günü mesaisini Diphisar, Kalecik ve Yenice kırsal Mahallelerindeki çalışmaları inceleyerek geçirdi. Mahalle sakinlerinin taleplerini alan Demirkol, tamamlanan çalışmalarla ilgili teknik ekipten...

11 Şubat 2018 Pazar 13:17
Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, kırsalda çalışmaları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, cumartesi günü mesaisini Diphisar, Kalecik ve Yenice kırsal Mahallelerindeki çalışmaları inceleyerek geçirdi. Mahalle sakinlerinin taleplerini alan Demirkol, tamamlanan çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri ilk ağızdan dinleyen Fevzi Demirkol, hafta içi merkez mahallelerde yürüttüğü gezilerini, hafta sonu kırsalda devam ettirdi. Demirkol, cumartesi günü mesaisinde ilk olarak Diphisar kırsal Mahallesini ziyaret etti. Burada mahalle sakinleri tarafından karşılanan Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Demirkol’un ikinci durağı ise Kalecik kırsal Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Ahmet Ataş ve Mahalle sakinleriyle kısa süre önce tamamlanan yol çalışmaları yerinde inceleyen Demirkol, tamamlanan çalışmalarla ilgili beraberindeki teknik ekipten bilgi aldı.

Fevzi Demirkol’un son durağı ise Yenice kırsal Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Mehmet Subaşı tarafından karşılanan Demirkol, Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kilitli beton parke döşenerek tamamlanan mahalle içi yolları inceledi. Kırsal mahallelerdeki ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Demirkol, “Kırsal mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu yol çalışmalarını yerinde inceleme imkanı bulduk. Çeşitli mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmaktadır. Yenice Mahallemizi ziyaret ettik. Burada biten yol çalışmalarımızı birlikte inceledik” şeklinde konuştu.

Yenice Mahallesi Muhtarı Mehmet Subaşı da, “Allah razı olsun. Bölge halkı olarak hepimiz kendisinden razıyız. Verilen hizmetler zaten göz önünde ve görülüyor. Bir eksiğimiz yoktur. Başkanımız, sürekli yapılan hizmetleri yerinde inceliyor. Belediyenin hizmetlerinde bir eksiğimiz yok” ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haliliye atletizm takımından önemli başarı
Haliliye atletizm takımından önemli başarı
Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek
Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek
Çakmak ve sigara kağıdı hırsızları yakalandı
Çakmak ve sigara kağıdı hırsızları yakalandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim