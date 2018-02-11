Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.573
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2796
EURO
4.6829

Haliliye atletizm takımından önemli başarı

Haliliye Belediye Spor Kulübü atletizm takımından 2 sporcu, U14 Türkiye Salon Atletizm Festivalinde aldıkları derecelerle Türkiye barajını aştı.Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurularak çeşitli branşlarda faaliyet...

Haliliye atletizm takımından önemli başarı

Haliliye Belediye Spor Kulübü atletizm takımından 2 sporcu, U14 Türkiye Salon Atletizm Festivalinde aldıkları derecelerle Türkiye barajını aştı.Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurularak çeşitli branşlarda faaliyet...

11 Şubat 2018 Pazar 14:04
Haliliye atletizm takımından önemli başarı

Haliliye Belediye Spor Kulübü atletizm takımından 2 sporcu, U14 Türkiye Salon Atletizm Festivalinde aldıkları derecelerle Türkiye barajını aştı.

Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurularak çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Haliliye Belediye Spor Kulübü, kente ve ülkeye yeni sporcular yetiştirmek adına çalışmalar yürütüyor. Alanında uzman öğreticiler tarafından basketbol, voleybol, kick boks, masa tenisi, halk oyunları ve atletizm branşlarında faaliyet yürüten Haliliye Belediye Spor, başarıları ve aldığı kupalarla yoluna devam ediyor.

Atletizm alanında alt yapıdan 75 sporcu yetiştiren Haliliye Belediye Spor Kulübü, bu alanda büyük başarılar elde etti. Gülle atma, bayrak yarışı, üç adım atlama, yüksek atlama, kısa ve uzun mesafe koşu alanlarında antrenmanlarını devam ettiren sporculardan Bedriye Yılan ve Abdullah Altundağ, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu U14 Türkiye Salon Atletizm Festivaline katıldı.

Toplam 571 atletin kaydolduğu müsabakalar Bedriye Yılan 60 metre engelli koşusunda 7’nci, 60 metre düz koşuda ise 13’üncü olarak Türkiye barajını aştı. Abdullah Altundağ da, 200 metre düzde 9’uncu ve 60 metre düzde ise 13’üncü olarak Türkiye barajını aşan diğer bir isim oldu. Haliliyeli sporcular, aldıkları bu sonuçlarla Milli Takım seçmelerine çağrılma olasılıklarını en üst düzeye çıkardı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, kırsalda çalışmaları inceledi
Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, kırsalda çalışmaları inceledi
Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek
Şanlıurfa’da Madde Bağımlılığına Hayır çalıştayı düzenlenecek
Çakmak ve sigara kağıdı hırsızları yakalandı
Çakmak ve sigara kağıdı hırsızları yakalandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim