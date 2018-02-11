Haliliye atletizm takımından önemli başarı

Haliliye Belediye Spor Kulübü atletizm takımından 2 sporcu, U14 Türkiye Salon Atletizm Festivalinde aldıkları derecelerle Türkiye barajını aştı.

Haliliye Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurularak çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Haliliye Belediye Spor Kulübü, kente ve ülkeye yeni sporcular yetiştirmek adına çalışmalar yürütüyor. Alanında uzman öğreticiler tarafından basketbol, voleybol, kick boks, masa tenisi, halk oyunları ve atletizm branşlarında faaliyet yürüten Haliliye Belediye Spor, başarıları ve aldığı kupalarla yoluna devam ediyor.

Atletizm alanında alt yapıdan 75 sporcu yetiştiren Haliliye Belediye Spor Kulübü, bu alanda büyük başarılar elde etti. Gülle atma, bayrak yarışı, üç adım atlama, yüksek atlama, kısa ve uzun mesafe koşu alanlarında antrenmanlarını devam ettiren sporculardan Bedriye Yılan ve Abdullah Altundağ, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu U14 Türkiye Salon Atletizm Festivaline katıldı.

Toplam 571 atletin kaydolduğu müsabakalar Bedriye Yılan 60 metre engelli koşusunda 7’nci, 60 metre düz koşuda ise 13’üncü olarak Türkiye barajını aştı. Abdullah Altundağ da, 200 metre düzde 9’uncu ve 60 metre düzde ise 13’üncü olarak Türkiye barajını aşan diğer bir isim oldu. Haliliyeli sporcular, aldıkları bu sonuçlarla Milli Takım seçmelerine çağrılma olasılıklarını en üst düzeye çıkardı.