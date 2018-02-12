Gürpınar mahallesi yeni yollara kavuşuyor

Haliliye Belediyesi , Fen İşleri Müdürlüğünce kırsalda 6 farklı noktada 6 farklı ekiple yürütülen yol yapım çalışmaları Gürpınar kırsal Mahallesinde devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beraberindeki teknik ekiple birlikte Gürpınar kırsal Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ömer Karalı ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Demirkol, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmalarını denetledi. Çalışmaların kısa sürede bitirilerek, yeni yolların mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması talimatını veren Demirkol, işçilerle de sohbet edip, teknik ekipten bilgiler aldı. Mahalle sakinleriyle de görüşerek, iletilerini kaydeden Demirkol, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Haliliye Belediyesi olarak kent merkezi, kırsal ayrımı yapmadan tüm kırsal ve merkez mahallelerimizde Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçe ve diğer müdürlüklerimiz halkımızın huzuru, rahat yaşaması için çalışmalar yapmaktadırlar. Bugün, Gürpınar kırsal Mahallemizi ziyaret ettik. Gürpınar Mahallemizdeki yol çalışmalarımızı yerinde inceleme imkanı bulduk. Haliliye Belediyesi olarak sadece bir ekiple değil, birden fazla ekiple kırsalda ve kent merkezinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yol çalışmalarına başlarken şu şekilde başladık, sınır takip ederek, birbirine komşu olan kırsal mahallelerimizde devamlılık sağlayarak çalışmalarımızı yürüttük. Seçme olarak değil, bölgenin tümünü kapsayan çalışma yapıyoruz. 2014 yılından bu tarafa bütün kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah, çok kısa bir süre içerisinde kalan üç, beş kırsal mahallemizin de yol ihtiyaçları tamamlanmış olacaktır.”

Mahalle Muhtarı Ömer Karalı da, hizmetlerinden memnun oldukları Haliliye Belediyesine teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Haliliye Belediyemiz teşekkür ediyoruz. Köyümüzün daha önceki hali gerçekten içler acısıydı. Şuanda çok güzel görünüm oluşuyor. Daha önceden çamurdan çıkılmıyordu. Şimdi yollarımız yapıldı. Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fevzi Demirkol, mahalledeki incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.