Günlerini karanfil vererek kutladı

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Belediyede çalışan kadın personelden başlayarak, cadde ve sokaklarda karşılaştığı kadınların gününü kutlayan Özyavuz, her kadına birer karanfil hediye etti.

Genç, yaşlı demeden karanfil takdim ettiği kadınlarla ayaküstü sohbet eden Özyavuz, "Kadınların senenin sadece bir günü değil, her gün hatırlanması gerektiği bilincindeyiz. Çünkü annelik gibi kutsal bir misyon üstlenmiş olan, hayatımızı şekillendiren, güzelleştiren, üreten, çalışan, çevrelerine şefkat dağıtan kadınlarımız her türlü övgüyü hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

Bu özel günde hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden kadınlar ise, "Bir çiçekle de olsa gönlümüz alındı, çok mutlu olduk. Hatırlanmak ve değer verilmek çok güzel" diyerek Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’a teşekkür etti.