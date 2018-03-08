Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116567
ALTIN
162.085
DOLAR
3.8150
STERLİN
5.2899
EURO
4.7122

Günlerini karanfil vererek kutladı

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.Belediyede çalışan kadın personelden başlayarak, cadde ve sokaklarda...

Günlerini karanfil vererek kutladı

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.Belediyede çalışan kadın personelden başlayarak, cadde ve sokaklarda...

08 Mart 2018 Perşembe 17:20
Günlerini karanfil vererek kutladı

Şanlıurfa’nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Belediyede çalışan kadın personelden başlayarak, cadde ve sokaklarda karşılaştığı kadınların gününü kutlayan Özyavuz, her kadına birer karanfil hediye etti.

Genç, yaşlı demeden karanfil takdim ettiği kadınlarla ayaküstü sohbet eden Özyavuz, "Kadınların senenin sadece bir günü değil, her gün hatırlanması gerektiği bilincindeyiz. Çünkü annelik gibi kutsal bir misyon üstlenmiş olan, hayatımızı şekillendiren, güzelleştiren, üreten, çalışan, çevrelerine şefkat dağıtan kadınlarımız her türlü övgüyü hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

Bu özel günde hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden kadınlar ise, "Bir çiçekle de olsa gönlümüz alındı, çok mutlu olduk. Hatırlanmak ve değer verilmek çok güzel" diyerek Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’a teşekkür etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimde Anne-Kız El Ele buluşmaları sürüyor
Eğitimde Anne-Kız El Ele buluşmaları sürüyor
HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak
HRÜ Eğitim Fakültesi STEM eğitimine başlayacak
Yılmaztekin’den Dünya Kadınlar Gününü Mesajı
Yılmaztekin’den Dünya Kadınlar Gününü Mesajı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim