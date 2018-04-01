Fatih Sultan Mehmet Parkı Törenle Hizmete Açıldı

Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Parkı düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Parkın açılışına İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkan yardımcıları ile belediye encümenleri, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, eski belediye başkanı Mehmet Sait Atilla, siyasi parti temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, muhtarlar, STK yetkilileri, kurum amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Fatih Sultan Mehmet Mahallesine güzel bir park kazandırdıklarını belirtti. Park çalışmaları kapsamında ileri ki günlerde 3 yeni parkın daha açılışını yapacaklarını ifade eden Başkan Atilla, "6 ay önce parkımızın bulundu alan çok kötü bir durumdaydı. Belediye olarak Fatih Sultan Mehmet mahallemize güzel bir park yaptık ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Bugün de halkımızla beraber parkımızın açılışını gerçekleştirdik. Tamamlanma aşamasında olan 3 parkımız daha var. inşallah onları da önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

"Ak Parti deninde hizmet akla geliyor." diyen Başkan Atilla, sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderimizin bize talimatı bu doğrultuda. Durmak yok yola devam diyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi devraldıktan sonra Ceylanpınar’da büyük bir değişik ve dönüşüm yaşandı. Ceylanpınar eskiden büyük bir köy görünümündeyken şimdi modern bir kent görünümüne kavuştu" dedi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe de, Fatih Sultan Mehmet parkının ecdada yakışır bir park olduğunu söyleyerek, "Ceylanpınar’ımız gelişiyor. Biz burada bir ekip olarak hareket ediyoruz. 4 yılda Ceylanpınar çok yok kat etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor parkımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Başkan Atilla, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.