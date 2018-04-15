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Ekinci mahalle gezilerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir olup sorun ve taleplerini yerinde dinliyor.Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetlerini de sürdürmeye devam...

Ekinci mahalle gezilerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir olup sorun ve taleplerini yerinde dinliyor.Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetlerini de sürdürmeye devam...

15 Nisan 2018 Pazar 14:42
Ekinci mahalle gezilerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir olup sorun ve taleplerini yerinde dinliyor.

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetlerini de sürdürmeye devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçeyi sokak sokak, kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir olan Ekinci, gelen talepleri yerinde dinleyip anında çözüm üretilmesi için de birim müdürlerine talimat veriyor. Ekinci ve beraberindekiler son olarak Eyyübiye Mahallesinde çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu. Beraberinde eşi Ayşe Ekinci, mahalle muhtarları ve belediye sosyal işler müdürlüğü ekipleriyle birlikte vatandaşların kapısını çalan Ekinci, “Yaşlı, düşkün, mağdur ve dezavantajlı insanlarımızın hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çat kapı ev ziyaretleri hakkında açıklama yapan Ekinci, “Her zaman olduğu gibi mahalle gezilerimizi devam ettiriyoruz. Bu geziler kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Bizlere iletilen sorunların hızlı ve seri bir şekilde çözümü için gerekeni yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken çok şey var. Sizler fiziki olarak çok şeyler yapabilirsiniz ama insanların yarasına merhem olacak dokunuşlarda bulunmazsanız bu yaptıklarınızın da bir anlamı olmaz. Tüm Ak Belediyelerde olduğu gibi biz de halkımızın her zaman arasında olup onların sorunlarının çözümü konusunda da ortaya irade koyan kişileriz. Sürekli sürdürdüğümüz mahalle gezilerimizi aynı şekilde sürdürüp ulaşamadığımız insanımız kalmayana kadar devam ettireceğiz” diye konuştu.
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