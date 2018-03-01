Eğitimin her alanında öğrencilere destek

Geleceğin teminatı olan gençlerin eğitimi için her alanda çalışmalar yürüten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ortaokul öğrencilerinin Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u tanımak, İstiklal Marşı’nı da anlamalarını sağlamak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından bastırılan İstiklal Marşı’mızı Anlamak isimli kitabın dağıtımını gerçekleştirdi.

Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla ortaokul öğrencilerinin Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u tanımak, İstiklal Marşı’nı da anlamalarını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, Prof. Dr. Nurullah Çetin’in kaleme aldığı İstiklal Marşı’mızı Anlamak isimli kitabın basım çalışmaları tamamlandı ve ortaokul 7’nci sınıf öğrencilerine dağıtılmaya hazır hale getirildi.

Fevzi Demirkol da, beraberinde Haliliye Belediye Meclisi Eğitim Komisyonu üyeleri Abdurrahman Beyaz, İmam Fidanoğlu, Mehmet Erol ve Mehmet Keskin ile birlikte Karşıyaka Mahallesinde bulunan Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulunu ziyaret etti. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Okul Müdürü Ahmet Çelik ile Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan tarafından karşılanan Demirkol, ilk olarak okuldaki öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Demirkol, daha sonra 7’nci sınıf öğrencilerine İstiklal Marşı’mızı Anlamak adlı kitabı dağıttı. Kitap dağıttığı öğrencilere, kitapla ilgili sınav yapılacağını ve dereceye giren öğrencileri Ankara’daki Tacettin Dergahına götüreceklerini ifade eden Demirkol, öğrencilerden kitabı çok iyi okuyarak, hem Mehmet Akif’i hem de İstiklal Marşını anlamalarını istedi.

Kitap dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, “İstiklal Marşı’mızı öğrencilerimize tam manasıyla anlatmak ve o duyguyu yükleyebilmek için bu kampanyayı düzenliyoruz. Katkılarından dolayı belediye başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, yapılan çalışmanın önemine vurgu yaparak, Demirkol’a teşekkür ettiğini söyledi.

Fevzi Demirkol da, yaptığı açıklamada, “İstiklal Marşı’mızı Anlamak adında bastırmış olduğumuz kitabı, Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Eğitim Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulunda öğrencilerimize dağıtmaya başladık. Bu hususta yarışmalar düzenlenecektir. Bu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz, Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergahındaki kabrini ziyaret edecekler. Haliliye Belediyesi olarak ‘gençlik geleceğimizdir’ diyoruz ve bu gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle her zaman işbirliği halindeyiz. Bugün merhum şairimizi tanımak ve ayrıca İstiklal Marşı’mızı anlamak için bastırmış olduğumuz bu kitap sayesinde gençlerimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne milletçe beraberliğimize vesile olacak eğitim çalışmalarını almış olacaklar” diye konuştu.