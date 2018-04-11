Eğitimde imkanlar ve yenilikler söyleşisi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Harran Üniversitesi Eyyübiye Yerleşkesinde üniversite öğrencileri ile söyleşi yaptı.

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Milletvekili Cevheri “Eğitimde imkanlar ve yenilikler” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Programın açılışında konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “Bu etkinliklerin sosyal bilimler meslek yüksekokulumuzda artık bir ritüele dönüştüğünü, içimizden çıkarak önemli başarılara imza atmış kişileri öğrencilerimiz ile buluşturması ve tecrübelerini paylaşmalarına ortam hazırlaması açısından önemlidir” dedi.

Milletvekili Cevheri konuşmasında, bir dönem Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yaptığına değinerek göreve geldiği günden itibaren Şanlıurfa’da eğitim alanına yapılan hizmetlerden bahsetti. Ayrıca öğrencilerin bu zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğine değinen Cevheri, toplumsal gelişimin bireylerin kendilerini geliştirmeleri ile mümkün olabileceğini belirtti.

Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşinin sonunda, Rektör Yardımcısı Sarıışık’ın, Cevheri’ye plaket takdim etmesiyle sona erdi.